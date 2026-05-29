Furnicuțele 2026. Povestea Fly Project! Cum a înființat Tudor Ionescu trupa chiar de Ziua Îndrăgostiților

Episodul 30 din data de 29 mai 2026 al emisiunii Furnicuțele. În anul 2005, chiar de Ziua Îndrăgostiților, se puneau bazele unui proiect muzical ce avea să cucerească nu doar România, ci și topurile internaționale. Tudor Ionescu își deschide sufletul și povestește cu multă nostalgie și umor despre cum a luat naștere Fly Project în urmă cu mai bine de două decenii. Fără presiunea succesului de mai târziu și fără strategii complicate de marketing, debutul a fost marcat de o libertate creativă totală: artistul dezvăluie că cele mai multe dintre piesele care au consacrat trupa și au strâns milioane de fani au pornit, de fapt, dintr-o simplă joacă în studio.

Vineri, 29.05.2026, 17:00