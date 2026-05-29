De la sărăcie la o avere fabuloasă. Femeia măritată cu moștenitorul celei mai bogate familii din lume așteaptă al șaselea copil

De la sărăcie lucie la o avere fabuloasă. Aceasta este povestea unei femei care s-a căsătorit cu moștenitorul celei mai bogate familii din lume. Acum, Natalia Vodianova așteaptă al șaselea copil cu soțul ei miliardar și spune că este mai fericită ca niciodată alături de familia pe care și-a construit-o.

Natalia Vodianova a defilat în peste 200 de prezentări de modă, a apărut pe coperțile celor mai cunoscute reviste din lume și a fost imaginea campaniilor pentru branduri celebre. Modelul, în vârstă de 44 de ani, a avut succes încă de la 17 ani și a devenit al treilea cel mai bine plătit model din lume în 2012.

Ulterior, ea și-a găsit marea dragoste și s-a căsătorit cu Antoine Arnault, în vârstă de 48 de ani, directorul general al casei de modă Christian Dior. Alături de acesta așteaptă acum al șaselea copil. Antoine provine din una dintre cele mai bogate familii din lume.

„Am avut succes cam dincolo de nevoile mele, nu mi se părea că e în regulă”, a dezvăluit ea anterior. „Am simțit că lumea e greșită și mă întrebam de ce am avut acel trecut, de ce am avut acea copilărie și toate acele experiențe.”

Natalia s-a născut în sărăcie în Nijni Novgorod, un oraș rusesc numit pe atunci Gorki. Tatăl ei a plecat înainte ca ea să împlinească doi ani. Nici stabilitatea unei figuri paterne nu a existat în viața sa, deoarece și tatăl vitreg și-a părăsit familia atunci când sora vitregă a Nataliei, Oksana, s-a născut cu paralizie cerebrală și ulterior a fost diagnosticată cu autism sever.

„Ne-a lipsit totul în copilărie — inclusiv compasiunea din partea celorlalți oameni din cauza surorii mele. Oamenii urau să fie vecinii noștri”, declara ea într-un interviu pentru Options.

„Nu exista niciun sprijin pentru nevoile speciale, iar mama a refuzat să o plaseze pe Oksana într-o instituție, așa că nu am putut să-i oferim ceea ce avea nevoie.”

„Putem râde de asta acum, dar atunci a fost foarte greu.”

Natalia a povestit că de multe ori îi era foame și că familia ei trăia în lipsuri totale.

„Mi-a fost foame de multe ori — te obișnuiești”, mărturisea ea. „Nu existau sărbători, nu existau jucării, abia dacă aveam haine și nu exista intimitate.”

Deseori trebuia să poarte pantofii de anul trecut, chiar dacă picioarele îi crescuseră. „Era o durere chinuitoare”, își amintește modelul.

Slăbuță, îmbrăcată modest și afectată de stigmatul de a avea o soră cu dizabilități, Natalia a fost deseori victima bullyingului.

„Încă am o cicatrice pentru că cineva a aruncat cu un obiect metalic în mine. Sângeram”, a povestit ea.

„Dar abuzul psihic a fost și mai rău. Scuipau pe mine și spuneau că sunt murdară ca sora mea.”

Cu toate acestea, Natalia spune că nu s-a plâns niciodată.

„M-am simțit neajutorată. Nu a fost o alegere, a trebuit să fiu puternică. De unde vin eu, visezi doar să treci peste încă o zi.”

Viața ei s-a schimbat radical la 17 ani, când un scout de modele a încurajat-o să meargă la Moscova, unde a semnat un contract cu o agenție.

La 19 ani, s-a căsătorit cu aristocratul britanic Justin Portman, împreună cu care are trei copii: Lucas, acum în vârstă de 24 de ani, Neva, de 20 de ani, și Viktor, de 18 ani. Cei doi s-au despărțit în 2010.

La doar două săptămâni după ce l-a născut pe primul său fiu, Lucas, Natalia s-a întors pe podium.

„Am participat la 40 de prezentări în acel sezon!”, a spus ea.

De atunci, a muncit neobosit ca model, a înființat fundația Naked Heart și a organizat numeroase evenimente caritabile pentru a strânge milioane de dolari.

La scurt timp după divorț, Natalia a fost văzută în vacanță cu Antoine Arnault. Francezul este fiul miliardarului Bernard Arnault, unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Averea estimată a familiei Arnault se ridică la aproximativ 190 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Cuplul are împreună doi fii, Maxim, în vârstă de 11 ani, și Roman, de nouă ani, iar familia locuiește la Paris.

Într-un interviu acordat revistei W în 2017, modelul a vorbit cu entuziasm despre relația sa.

„De aproape de la prima noastră întâlnire, totul a fost un carusel superb”, a declarat ea.

„Sincer, după ultimul divorț nu mă grăbeam să mă căsătoresc. Dar timpul a arătat că această relație este foarte puternică.”

Astăzi, Natalia, Antoine și copiii lor trăiesc într-o locuință spectaculoasă cu vedere la Turnul Eiffel. Cu toate acestea, modelul spune că este cumpătată atunci când vine vorba despre bani și cheltuieli pentru modă.

Recent, Natalia a dezvăluit că așteaptă al șaselea copil. Frumoasa și-a afișat burtica de gravidă într-o rochie mini, pe coperta Vogue Franța.