Hello Chef se întoarce cu sezonul 11, sâmbătă, 14 februarie, de la ora 14:15, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY

Emisiunea culinară care transformă fiecare preparat într-o adevărată poveste, Hello Chef, se întoarce cu sezonul 11: Întrecerea gusturilor – Gustul Bunicii!

Emisiunea Hello Chef poate fi urmărită începând cu 14 februarie, în fiecare sâmbătă, de la ora 14:15, pe Antena 1 și AntenaPLAY. | Antena 1

Într-o zi în care accentul este pus pe iubire, sâmbătă, 14 februarie, de la ora 14:15, pe Antena 1 și AntenaPLAY, telespectatorii sunt invitați să se reîndrăgostească de preparatele care se găseau în casa bunicii.

Hello Chef sezonul 11 începe pe 14 februarie

Chef Roxana Blenche și chef Samuel le Torriellec îi invită pe cei din fața micilor ecrane să simtă nostalgia vremurilor în care mirosul bucatelor și glasul celor dragi îi învăluiau cu dragostea pe care doar familia o poate oferi.

De multe ori, mâncarea ne aduce aminte de clipe care ne-au rămas adânc impregnate în suflet. Un gust, un miros, o rețetă, toate acestea ne pot trece prin diferite stări, iar gândul ne poate purta înapoi în bucătăria de pe vremuri a bunicii. Hello Chef ne duce într-o călătorie în timp, iar fiecare episod va aduce o poveste spusă prin mâncare. Astfel, farfuriile devin reinterpretări ale amintirilor din copilărie, iar tradițiile sunt duse mai departe de chefi, dar și de invitați.

Articolul continuă după reclamă

„Noul sezon Hello Chef ne aduce mai aproape de ceea ce contează cu adevărat: amintirile care ne-au construit și ne-au făcut să devenim oamenii de astăzi. Ne simțim bine și descoperim emoții din copilărie. Nostalgia se combină cu gustul, într-un drum al amintirilor. Abia aștept să vedeți rețetele și să ne însoțiți în această călătorie plină de arome și emoție!”, declară chef Roxana Blenche, iar chef Samuel le Torriellec adaugă: “Mi-a plăcut să redescopăr preparate care oferă bucurie. Mâncarea trebuie să fie mereu preparată cu dragoste, iar Hello Chef pune accentul pe acest aspect. O să vedem multă iubire în farfurii, iar reacțiile vor fi pe măsura amintirilor!”

Formatul va prezenta o atmosferă intimă, autentică, emoționantă, dar și provocări pe care gazdele emisiunii o să le ducă la capăt. Invitații vor da tonul: fiecare va veni cu două preparate din copilărie, pregătite de bunici. Chefii vor trage la sorți, iar, ulterior, aceștia vor pregăti rețetele în stilul propriu, păstrând esența, dar adăugând o notă modernă. Dintre cele două rețete va fi aleasă una singură, cea care a atins sufletul fiecărui invitat.

„Sezonul 11 Hello Chef: Întrecerea gusturilor – Gustul Bunicii ne aduce, din nou, acasă. Vom descoperi nu doar rețete, ci și gusturi care au construit oamenii pe care îi urmărim în zilele noastre. Ni se vor dezvălui amintiri, iar emoțiile vor fi scrise prin ingrediente”, mai dezvăluie gazdele emisiunii. Invitații din acest sezon sunt Johnny Romano, DOC, Mara Bănică, Georgiana Lobonț, Alina Pușcău, Karmen, Andreea Tonciu, Liviu Puștiu, Mihail Pautov, Serghei Mizil, George Tănase, Costel Biju, Diana și Marian Cleante, Anca Țurcașiu, Ella Prodan și Doinița Oancea și Geanina Ilieș.

Emisiunea Hello Chef poate fi urmărită începând cu 14 februarie, în fiecare sâmbătă, de la ora 14:15, pe Antena 1 și AntenaPLAY.