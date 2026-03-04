Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. O schimbare neașteptată a avut loc în casă. Cu ce vești a venit AdrenaLINIA: „Intrăm în armată!”

Mireasa, sezon 13. O schimbare neașteptată a avut loc în casă. Cu ce vești a venit AdrenaLINIA: „Intrăm în armată!”

AdrenaLINIA a sunat din nou în casa fetelor la Mireasa sezonul 13. De data aceasta, doamna Mihaela a fost nevoită ia o decizie importată. De asemenea, concurenții și mamele au primit o veste neașteptată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 15:09 | Actualizat Miercuri, 04 Martie 2026, 15:34

O situație neașteptată a avut loc în casa Mireasa sezonul 13. AdrenaLINIA a sunat pentru doamna Mihaela, stârnind curiozitatea fetelor și a mamelor. La finalul apelului, cea care îl susține pe Sebastian în competiție nu a vrut să ofere nicio informație despre noile vești.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Sebastian a acordat cartonașul roșu unei concurente și a trimis-o în cursa de eliminare

Marți seară, doamna Mihaela a hotărât să facă o alegere în fața camerei de filmat. Atât concurenți, cât și mamele au fost luate prin surprindere de anunțul acesteia.

De ce a sunat AdrenaLINIA pentru doamna Mihaela la Mireasa: Meciul Iubirii

AdrenaLINIA i-a dat o adevărată provocare doamnei Mihaela. Aceasta a primit un cartonaș galben pe care poate să-l folosească oricând, având avantajul să fie Mama Săptămânii.

Femeia nu a mai stat pe gânduri și a luat o decizie rapidă. Începând e marți seară, doamna Mihaela, a anunțat pe toată lumea că o va înlocui pe doamna Melinda. De asemenea, aceasta le-a atras atenția fetelor în privința curățeniei.

„În urma telefonului, accept să fiu mama săptămânii din această seară. O să fiu mai atentă la curățenie și la tot ce se întâmplă”, a spus doamna Mihaela în fața camerei.

„Vă urez o săptămână ușoară, vreau să ne înțelegem. Atenție la curățenie e tot ce vă rog și iubiți-vă mult, vreau iubire și armonie!”, le-a spus aceasta concurentelor.

„Sunt probleme și persistă niște situații!”, a mai evidențiat ea într-o discuție cu doamna Melinda despre Claudia.

„Intrăm în armată!”, a fost reacția Paulei în live-ul Mireasa de miercuri, de pe 4 martie 2026.

„Eu am încercat să fac să fie bine și să nu ne certăm!”, a mai evidențiat doamna Melinda.

Citește și: Mireasa, sezon 13. AdrenaLINIA a sunat și a convocat o confruntare cu premii. Concurenții au votat și au desemnat un câștigător

Mai mult, doamna Mihaela a făcut o mărturisire care l-a dezamăgit complet pe Sebastian, chiar înainte de a suna AdrenaLINIA. Aceasta a dezvăluit că i-ar plăcea ca Amalia să plece acasă în gala de vineri pentru a se mai liniști atmosfera din casă.

„Sunt dezamăgit!”, a spus băiatul, vizibil surprins de confesiunea doamnei Mihaela.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 4 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu doamna Mihaela la Mireasa: Meciul Iubirii
+2
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Sebastian, cuvinte grele la adresa lui Daniel. Băiatul a atins un subiect delicat. Ce l-a supărat pe ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Observatornews.ro Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Antena 3 „Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă „Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Citește și
Mireasa, sezon 13. Claudia, acuzații pentru mai mulți concurenți. Cum au reacționat cei vizați
Mireasa, sezon 13. Claudia, acuzații pentru mai mulți concurenți. Cum au reacționat cei vizați
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026 Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Ema, deranjată de reacția explozivă a lui Alan. Ce i-a reproșat în live după ce a văzut imagini cu el și Daniel
Mireasa, sezon 13. Ema, deranjată de reacția explozivă a lui Alan. Ce i-a reproșat în live după ce a văzut...
Yağmur Tanrısevsin a plecat în vacanță. Ce destinație a ales vedeta de această dată
Yağmur Tanrısevsin a plecat în vacanță. Ce destinație a ales vedeta de această dată Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la... Elle
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic Jurnalul
NATO a doborât o rachetă balistică lansată de Iran spre Turcia
NATO a doborât o rachetă balistică lansată de Iran spre Turcia Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei Observator
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x