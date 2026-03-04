Mireasa, sezon 13. O schimbare neașteptată a avut loc în casă. Cu ce vești a venit AdrenaLINIA: „Intrăm în armată!”

AdrenaLINIA a sunat din nou în casa fetelor la Mireasa sezonul 13. De data aceasta, doamna Mihaela a fost nevoită ia o decizie importată. De asemenea, concurenții și mamele au primit o veste neașteptată.

O situație neașteptată a avut loc în casa Mireasa sezonul 13. AdrenaLINIA a sunat pentru doamna Mihaela, stârnind curiozitatea fetelor și a mamelor. La finalul apelului, cea care îl susține pe Sebastian în competiție nu a vrut să ofere nicio informație despre noile vești.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Sebastian a acordat cartonașul roșu unei concurente și a trimis-o în cursa de eliminare

Marți seară, doamna Mihaela a hotărât să facă o alegere în fața camerei de filmat. Atât concurenți, cât și mamele au fost luate prin surprindere de anunțul acesteia.

De ce a sunat AdrenaLINIA pentru doamna Mihaela la Mireasa: Meciul Iubirii

AdrenaLINIA i-a dat o adevărată provocare doamnei Mihaela. Aceasta a primit un cartonaș galben pe care poate să-l folosească oricând, având avantajul să fie Mama Săptămânii.

Femeia nu a mai stat pe gânduri și a luat o decizie rapidă. Începând e marți seară, doamna Mihaela, a anunțat pe toată lumea că o va înlocui pe doamna Melinda. De asemenea, aceasta le-a atras atenția fetelor în privința curățeniei.

„În urma telefonului, accept să fiu mama săptămânii din această seară. O să fiu mai atentă la curățenie și la tot ce se întâmplă”, a spus doamna Mihaela în fața camerei.

„Vă urez o săptămână ușoară, vreau să ne înțelegem. Atenție la curățenie e tot ce vă rog și iubiți-vă mult, vreau iubire și armonie!”, le-a spus aceasta concurentelor.

„Sunt probleme și persistă niște situații!”, a mai evidențiat ea într-o discuție cu doamna Melinda despre Claudia.

„Intrăm în armată!”, a fost reacția Paulei în live-ul Mireasa de miercuri, de pe 4 martie 2026.

„Eu am încercat să fac să fie bine și să nu ne certăm!”, a mai evidențiat doamna Melinda.

Citește și: Mireasa, sezon 13. AdrenaLINIA a sunat și a convocat o confruntare cu premii. Concurenții au votat și au desemnat un câștigător

Mai mult, doamna Mihaela a făcut o mărturisire care l-a dezamăgit complet pe Sebastian, chiar înainte de a suna AdrenaLINIA. Aceasta a dezvăluit că i-ar plăcea ca Amalia să plece acasă în gala de vineri pentru a se mai liniști atmosfera din casă.

„Sunt dezamăgit!”, a spus băiatul, vizibil surprins de confesiunea doamnei Mihaela.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 4 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.