Cătălin, Dima și Mirel sunt cei trei care încheie lista ispitelor masculine din sezonul X Insula Iubirii!

Show-ul se vede din 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Numele așteptate de toți cei de acasă. Informațiile care i-au făcut curioși și dornici să descopere tot mai mult. Toate au început să fie treptat dezvăluite, în această săptămână. Astăzi, lista numelor ispitelor masculine din sezonul zece Insula Iubirii este completă. Primele poze și materiale video sunt deja disponibile, iar lucrurile se vor completa din 4 septembrie, în fiecare vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Cătălin Brînză are 36 de ani, este director de retail al unui brand românesc în Marea Britanie și este în zodia balanță. Deja cunoscut prin participarea de anul trecut și prin calitățile pe care le-a demonstrat, el revine în emisiune cu gândul de a se bucura de noi trăiri de neuitat. ”Pentru mine, este o experiență de nedescris. Nu pot să-mi exprim în cuvinte ceea ce simt acum oportunitate și o dorință mare de a fi prezent în acest sezon”, declară el.

La 33 de ani, Dima Roșca are o carieră impresionantă în sport. Campion mondial în domeniul său, acesta este, în prezent, Founder Pole Dance Academy și vine în show, convins că este momentul perfect pentru apariția sa. ”Mi-am dat seama că ar putea fi o experiență wow. Știu că am ceva al meu și sper să aduc ceva nou în această emisiune”, povestește acesta, înainte de startul difuzării show-ului.

Cel care completează lista din sezonul X este Mirel Gheorghe, cel mai tânăr participant, la doar 25 de ani, antreprenor în mai multe domenii de activitate. Acesta are un zâmbet molipsitor, aduce mereu starea de bine și crede cu tărie că va fi sezonul perfect, în care să se integreze: ”mă simt foarte bine. Cine nu are emoții, nu e om. Până la urmă, și emoțiile dacă știi să le faci constructive, pot să fie în favoarea noastră”.

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Narcis. Vlad. Alberto. George. Iulian. Daniel. Eduard. Cătălin. Dima. Mirel. Ei sunt cei 10 bărbați care le așteaptă pe fetele din cuplu, în Thailanda, în Vila Escape pentru a scrie poveștile din acest an. Restul... vedem în fiecare vineri și sâmbătă, din 4 septembrie.

Săptămâna viitoare este rândul ispitelor feminine să fie descoperite! Până atunci, noutăți despre Insula Iubirii pot fi aflate de pe rețelele sociale ale show-ului fenomen, de la Antena 1 și de pe AntenaPLAY! Nu ratați marea premieră!