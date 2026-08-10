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Ce semnificație au brățările pe care Mihaela Rădulescu le poartă zilnic pe mâna stângă. Povestea lor e mai puțin știută

Deși mulți le consideră doar niște accesorii, Mihaela Rădulescu spune că fiecare dintre brățările pe care le poartă are o semnificație.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 August 2026, 15:53 | Actualizat Luni, 10 August 2026, 16:02
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Ce semnificație au brățările pe care Mihaela Rădulescu le poartă zilnic pe mâna stângă. Poveștea mai puțin știută | Shutterstok/Captură Instagram
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Mihaela Rădulescu are un stil aparte, iar fanii știu că vedeta are o pasiune pentru brățări. Cu toate acestea, scopul lor nu este unul pur stilistic. Fiecare dintre ele spune o poveste sau este legată de o persoană specială din viața sa. Iată ce a dezvăluit!

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Ce poveste au brățările pe care le poartă Mihaela Rădulescu

Pasiunea pentru brățări a Mihaelei Rădulescu a început în urmă cu aproximativ două decenii. Din anul 2003, mâna sa stângă a început să se umple treptat de bijuterii, fiecare având o însemnătate aparte, potrivit Cancan.

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Puțini știu, însă, că această pasiune s-a născut după ce vedeta a fost inspirată de un tablou care i-a atras atenția. Este vorba despre o lucrare a lui Henri Matisse, care înfățișa o femeie visătoare, cu mâna încărcată de brățări. Imaginea nu doar că a inspirat-o, dar Mihaela Rădulescu a dorit să îi dea o notă personală.

Vedeta a explicat că niciuna dintre brățările sale nu este aleasă la întâmplare. Fiecare îi amintește de oameni importanți din viața sa, de locuri sau momente pe care nu vrea să le uite și pe care vrea să le poarte mereu cu ea.

„Îmi sunt extrem de dragi şi sunt singurele bijuterii pe care le port, în ultima vreme. Acum vreo zece ani am descoperit tabloul lui Matisse, cu această doamnă visătoare, ce-şi sprijină capul pe mâna plină de brăţări, destul de nefireşti pentru epoca în care suspină dânsa. De acolo a început pasiunea mea. Doar că am decis să nu le pun la întâmplare, ci să le creez o poveste. Sau să-mi spună o poveste. Fiecare brăţară de pe mâna stânga are legătură cu oameni dragi, cu evenimente importante pentru mine, cu zile speciale sau locuri speciale pentru sufletul meu. Le mai schimb, le mai pierd, le mai dăruiesc, dar nu mă despart de povestea lor”, a mărturisit vedeta, citată de Cancan.

Într-o altă declarație, Mihaela Rădulescu a precizat că aceste bijuterii o însoțesc zilnic și reprezintă o parte din identitatea sa.

„Le port zilnic, ca să le aduc în deplină armonie. Orice asemănare cu viața mea e pur... conștientă. Le mai schimb, le mai pierd, le mai dăruiesc, dar nu mă despart de povestea lor”, a adăugat ea, citată de sursa menționată mai sus.

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