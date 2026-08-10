Celebrul actor român Vlad Ivanov s-a alăturat distribuției filmului „Sevdiğim İnsanlar” („Oamenii pe care îi iubesc”), în care joacă Serenay Sarıkaya.

Un cunoscut actor român va juca într-un film turcesc alături de Serenay Sarıkaya. Despre cine este vorba | Profimedia Images

În timp ce continuă pregătirile pentru noul film foarte așteptat al actriței de succes Serenay Sarıkaya, „Sevdiğim İnsanlar” („Oamenii pe care îi iubesc”), a fost confirmat și actorul principal masculin.

Un cunoscut actor român va juca într-un film turcesc alături de Serenay Sarıkaya

Vlad Ivanov, actor român cunoscut în lumea cinematografiei internaționale, s-a alăturat distribuției. Cunoscut pentru interpretările sale din filme precum „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, regizat de Cristian Mungiu și laureat cu Palme d’Or, și „Toni Erdmann”, va interpreta rolul lui Boris, soțul Azrei, personajul interpretat de Serenay Sarıkaya.

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Potrivit informațiilor publicate de Birsen Altuntaș, filmările pentru „Sevdiğim İnsanlar” („Oamenii pe care îi iubesc”), regizat de Doğuş Algün, sunt programate să înceapă în toamnă, în İzmir și în regiunea Mării Egee. Proiectul, produs de Doğuş Algün și Burak Kaplan, a atras deja atenția după ce a câștigat Premiul pentru coproducție în cadrul TRT 12 Punto.

Născută pe 1 iulie 1991, la Ankara, Serenay Sarikaya este actriță și fotomodel. La vârsta de 15 ani, a primit un premiu special din partea juriului la concursul European Youth Beauty Contest, desfășurat în Republica Cehă. În aceeași perioadă, și-a făcut debutul în actorie cu un rol în filmul „On the Beach”.

Cine este Serenay Sarikaya

A avut prima experiență cinematografică în filmul „Şaşkın” (2006), unde a interpretat personajul Itır. Ulterior, a jucat rolul lui Aslı în „On the Beach” (2008).

Și-a început cariera în televiziune interpretând personajul Talya, zâna cea bună, în serialul „Peri Masalı” (2008), regizat de Sinan Çetin. În același an, a primit primul său rol principal, alături de Kaan Urgancıoğlu, în serialul „Limon Ağacı” (2008), produs tot de Sinan Çetin.

După încheierea serialului, a interpretat-o pe Sofia, fiica personajului jucat de Oktay Kaynarca, în serialul „Adanalı” (2008–2010).

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În 2010, s-a clasat pe locul al doilea, după Gizem Memiç, în concursul Miss Turkey și a obținut dreptul de a reprezenta Turcia la competiția Miss Universe. Cu toate acestea, s-a retras din concurs deoarece și-a dorit să-și continue cariera de actriță.

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Pe lângă rolurile din seriale și filme, Sarıkaya a apărut și în reclame și a devenit imaginea mai multor branduri importante.

În 2014, a devenit imaginea brandului Elidor, alături de Hazar Ergüçlü, cu care a jucat împreună în serialul „Medcezir”. În același an, a devenit imaginea Mavi Jeans, semnând un contract pe doi ani. A apărut în reclamele brandului alături de Francisco Lachowski și Kerem Bürsin.

Tot în 2014, a fost desemnată Femeia Anului de către GQ Turkey.

De-a lungul carierei sale, a câștigat numeroase premii, printre care se numără și două premii Golden Butterfly (Fluturele de Aur), arată acest site.