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Ce diagnostic a primit Arkan, fiul cel mic al lui Dan Alexa. Antrenorul a trecut prin mari emoții cu micuțul în vârstă de 5 ani

Dan Alexa a trecut prin mari emoții din cauza unei afecțiuni cu care a fost diagnosticat fiul său cel mic, în vârstă de cinci ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 10:09 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 10:46
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Ce diagnostic a primit Arkan, fiul cel mic al lui Dan Alexa. Antrenorul a trecut prin mari emoții cu micuțul în vârstă de 5 ani | Captură Instagram
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Vestea l-a dat peste cap pe Dan Alexa. Îngrijorat și, totodată, dorind să înțeleagă situația medicală și să găsească cea mai bună opțiune de tratament, antrenorul a apelat la un specialist în podologie din Brașov, potrivit Revista Viva.

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Dan Alexa: „Atunci când auzi un astfel de diagnostic pus copilului tău, te îngrijorezi”

În Brașov, Dan Alexa a apelat la Adelina Palaghia, specialist în podologie, format la Academia Mondială de Podiatrie din Spania, potrivit sursei citate mai sus.

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Fiul antrenorului a fost supus unei evaluări amănunțite. S-a dovedit a avea platfus funcțional, o formă care, spre ușurarea lui, poate fi complet recuperată prin exerciții și terapie medicală personalizată.

„Am mers la Adelina, pentru că, atunci când auzi un astfel de diagnostic pus copilului tău, normal că te îngrijorezi. Mă bucur că am ajuns la un specialist care ne-a explicat exact despre ce este vorba și ne-a oferit soluția potrivită.

Este un profesionist desăvârșit și ne-a ajutat foarte mult. Cred că astfel de probleme trebuie depistate și corectate din timp, pentru că intervenția la momentul potrivit poate face o diferență uriașă în dezvoltarea unui copil”, a declarat Dan Alexa pentru Revista Viva.

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Ce este platfusul, afecțiunea cu care se confruntă fiul lui Dan Alexa

Platfusul (sau piciorul plat) este o afecțiune ortopedică caracterizată prin prăbușirea sau absența bolții plantare (scobitura naturală din interiorul tălpii). În această situație, întreaga talpă intră în contact direct cu solul, atunci când persoana stă în picioare.

Printre simptomele acestei afecțiuni se numără oboseala rapidă a picioarelor în timpul mersului sau al efortului fizic, dureri la nivelul tălpilor, călcâielor, gleznelor sau chiar la nivelul genunchilor și spatelui (din cauza aliniamentului incorect al corpului), călcarea vizibil în interior („mers spre interior”), uzură inegală a încălțămintei (mai accentuată pe marginea interioară a tălpii), notează Revista Viva.

„I-am făcut o evaluare funcțională, pentru că venise cu diagnosticul de platfus, iar Dan Alexa era foarte îngrijorat. Platfusul este de două feluri: rigid sau funcțional. Arkan avea platfus funcțional, așa că am mers pe recuperare medicală, care dă rezultate foarte bune, mai ales la copii”, a explicat Adelina Palaghia, citată de sursa menționată mai sus.

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Potrivit specialistului, diferențierea dintre cele două tipuri de platfus este esențială. În timp ce platfusul rigid necesită o abordare medicală diferită, platfusul funcțional poate fi recuperat printr-un program personalizat, dacă este diagnosticat la timp.

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