Anamaria Prodan a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu Bebeto, iar internauții au rămas surprinși de cât de mare s-a făcut băiatul.

„Ce bărbat a devenit!”. Cum arată acum Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf. Oamenii au rămas surprinși | Captură Instagram

Anamaria Prodan are o relație apropiată cu toți copiii ei. Impresara l-a avut în permanență alături de ea pe Bebeto, băiețelul pe care fanii au avut ocazia să îl cunoască de la o vârstă fragedă, când apărea în reality-show-ul mamei sale. Iată cum arată acum!

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Cum arată fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf

Fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf a trecut printr-o transformare uimitoare în ultimii ani, iar astăzi este un bărbat în toată firea!

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Impresara radiază de mândrie în preajma lui Laurențiu Reghecampf Jr. și, la fel ca în cazul fetelor sale, a avut grijă ca băiatul să își găsească pasiunea, sprijinindu-l în cariera lui de fotbalist.

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Astăzi, Laurențiu Reghecampf Jr. este un tânăr de succes, activează în fotbal, iar Anamaria Prodan profită de fiecare ocazie ca să îi reamintească cât de mândră este de el.

De curând, vedeta a postat o imagine cu fiul ei, în timp ce se afla pe terenul de fotbal, îmbrăcat în echipamentul clubului de fotbal Crevedia. În dreptul imaginii, Anamaria Prodan a transmis un mesaj emoționant.

„Te iubesc mai mult decât și-ar putea imagina cineva vreodată, iar eu sunt cea mai mândră mamă de pe Pământ!”, a scris impresara, pe contul personal de Instagram.

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Anamaria Prodan a fost și într-o excursie la Brașov, de unde a postat mai multe imagini în care apare și Bebeto. Admiratorii familiei au remarcat imediat cât de mare s-a făcut Laurențiu Reghecampf Jr.

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Bebeto a terminat liceul anul acesta

Laurențiu Reghecampf Jr. a absolvit liceul în această vară. Întreaga familie a fost alături de el la ceremonie, iar Anamaria Prodan a radiat de mândrie când și-a văzut fiul în haine de absolvent.

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„Familia i-a fost alături la fiecare pas. Surorile lui l-au iubit, l-au sfătuit, l-au protejat și au avut grijă de el cu o dragoste aparte. Nuți și Victor au fost, de asemenea, mereu aproape, oferindu-i sprijin, încredere și exemple frumoase de viață. Iar eu, ca mamă, am fost întotdeauna în spatele lui. L-am susținut, l-am încurajat, l-am ridicat atunci când a fost greu și l-am aplaudat la fiecare victorie. Aceasta este menirea unei mame: să își iubească necondiționat copiii, să le fie sprijin și să îi vadă înflorind”, a scris Anamaria Prodan în mediul online.

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