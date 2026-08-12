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(P) Anvelopele de iarnă nu se montează după calendar: ce spune de fapt legea în România

În fiecare toamnă apare aceeași întrebare în discuțiile dintre șoferi: de la ce dată trebuie montate anvelopele de iarnă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 11:43 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 13:18
(P) Anvelopele de iarnă nu se montează după calendar: ce spune de fapt legea în România | autoeco.ro
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Mulți vorbesc despre 1 noiembrie, alții despre 1 decembrie. În realitate, legislația din România nu prevede nicio dată fixă, iar confuzia îi costă pe unii șoferi exact atunci când cred că sunt în regulă.

Regula reală: starea drumului, nu data din calendar

Obligația apare în momentul în care circuli pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Atât. Nu contează luna, nu contează temperatura de afară și nu contează dacă ești în oraș sau pe drum național. Practic, poți circula perfect legal cu anvelope de vară pe 15 decembrie, dacă asfaltul e uscat, și poți fi în culpă pe 20 octombrie, dacă te prinde poleiul nepregătit.

Consecința practică e importantă: pentru că vremea se poate schimba de la o oră la alta, așteptarea primei ninsori e o strategie riscantă. În ziua în care apare poleiul, ești deja pe drum, iar service-urile sunt pline.

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Ce înseamnă „anvelope de iarnă” în sensul legii

Legea acceptă anvelopele destinate folosirii pe condiții de iarnă sau pe condiții mixte, marcate M+S, prescurtarea de la Mud and Snow, adică noroi și zăpadă. Cu alte cuvinte, o anvelopă care poartă marcajul M+S respectă cerința legală pentru circulația în condiții de iarnă.

Peste acest minim legal există o certificare suplimentară: simbolul 3PMSF, cel cu fulgul de zăpadă pe fundal de munte cu trei vârfuri. Nu înlocuiește marcajul M+S și nu este obligatoriu prin lege. Este o garanție în plus oferită de producător: performanța pe zăpadă a fost testată și certificată la temperaturi scăzute, nu doar declarată.

Verifică flancul anvelopei înainte să cumperi. Un set de anvelope de iarnă poartă marcajul M+S, iar majoritatea modelelor noi au și simbolul 3PMSF. Ai grijă și la un detaliu mai puțin cunoscut: echiparea trebuie făcută pe toate roțile, nu doar pe axa de tracțiune.

Unde se încadrează anvelopele all season

Aici e cea mai frecventă neînțelegere. O anvelopă all season marcată M+S respectă cerința legală pentru circulația în condiții de iarnă, exact ca una dedicată iernii. Nu ai nevoie de două seturi ca să fii în regulă cu legea.

Dacă are în plus și simbolul 3PMSF, primești și confirmarea testată a performanței pe zăpadă, util mai ales dacă prinzi des drumuri necurățate. Ambele marcaje sunt vizibile pe flanc și merită verificate înainte de achiziție.

Pentru cine circulă preponderent urban, în zone de câmpie, și face sub 10.000 de kilometri pe an, un set de anvelope all season poate fi o soluție rezonabilă, care elimină schimbul de două ori pe an. Pentru drumuri de munte, zone cu zăpadă frecventă sau rulaj mare, anvelopele dedicate de iarnă rămân alegerea corectă.

Ce riști dacă ești prins nepregătit

Lipsa echipării corespunzătoare în condiții de iarnă este o contravenție cu sancțiune consistentă, iar polițistul poate reține certificatul de înmatriculare până la montarea anvelopelor potrivite. Valoarea amenzii se calculează în puncte-amendă, deci se modifică în timp, dar ordinul de mărime e suficient de mare cât să depășească costul unui set de anvelope.

Există și câteva excepții prevăzute de lege, printre care vehiculele agricole și utilajele speciale, dar ele nu privesc autoturismele obișnuite.

Argumentul care contează mai mult decât amenda

Dincolo de partea legală, există un motiv tehnic simplu. Sub aproximativ 7 grade Celsius, compusul de cauciuc al anvelopei de vară se întărește și pierde din aderență, chiar și pe asfalt uscat. Distanța de frânare crește vizibil, iar diferența se simte exact la frânarea de urgență, când fiecare metru contează.

De aceea, reperul practic folosit de majoritatea specialiștilor nu e o dată din calendar, ci temperatura: când media zilnică scade constant sub 7 grade, e momentul schimbului. În România, asta se întâmplă de regulă spre finalul lui octombrie.

Cumpără din timp, nu în prima zi cu zăpadă

Cererea explodează la primul val de frig: prețurile cresc, dimensiunile populare se epuizează, iar programările la montaj ajung la două săptămâni. Verifică din vară dimensiunea din talon sau de pe eticheta aflată pe stâlpul ușii șoferului, compară din timp și cumpără înainte de val. E singura parte din această poveste pe care o controlezi complet.

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