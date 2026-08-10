Alina Pușcău a început primul protocol de tratament în America, după diagnosticul de cancer mamar agresiv. Ce le-a transmis vedeta fanilor săi.

Ce a făcut Alina Pușcău după prima zi de tratament pentru cancer. A stat patru ore în spital, apoi a surprins pe toată lumea | Antena 1/Hepta

După ce a fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer la sân, Alina Pușcău a trecut printr-o intervenție chirurgicală și a început un tratament complex. Fosta concurentă de la Asia Express se află în America, unde urmează un protocol medical despre care speră că o va ajuta să învingă boala.

Ce a făcut Alina Pușcău după prima zi de tratament pentru cancer

Alina Pușcău a mers la un spital din Los Angeles pentru a începe tratamentul și a dezvăluit că prima etapă a protocolului medical a început pe 7 august. Vedeta a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece și le-a povestit urmăritorilor săi că diagnosticul primit a fost unul extrem de serios.

Potrivit declarațiilor făcute de Alina pe rețelele de socializare, medicii au descoperit o tumoră la sân, cinci formațiuni la nivel axilar și metastaze osoase. În prezent, aceasta urmează un tratament personalizat, iar medicii monitorizează atent evoluția bolii pentru a decide care vor fi următorii pași.

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„Deocamdată nu fac chimio, dar dacă fac, fac chimio local. Este altfel de tratament. Până acum au zis că nu-mi dau chimio, dar o să văd în continuare cum o să meargă tratamentul. O să-l văd pe doctorul meu și o să-mi spună dacă s-a oprit din metastaze și dacă încep tumorile să se micșoreze, ca să poată să dispară sau să rămână o parte foarte mică, pe care poate să o scoată prin operație”, a declarat Alina, potrivit Cancan.

A stat patru ore în spital, apoi a surprins pe toată lumea

Vedeta a ținut să le transmită și un mesaj celor care îi sunt alături în această perioadă. Alina spune că sprijinul primit din partea oamenilor și rugăciunile acestora au ajutat-o să treacă mai ușor peste prima etapă a tratamentului.

„M-am aranjat, m-am făcut frumoasă pentru voi, mă duc la biserică să mă rog pentru voi. Am primit niște mesaje așa de frumoase de la voi și vă mulțumesc din suflet și din inimă că sunteți alături de mine. Contează foarte mult și mă simt foarte bine.

Nu mă simt rău după tratament. Mă simt foarte bine pentru că voi v-ați rugat cu mine și ați fost acolo pentru mine. Am simțit iubirea și pacea voastră și pe Dumnezeu lângă mine, de a fost totul exact cum nu m-am așteptat. A fost perfect și vă mulțumesc și vă duc și eu mă rog pentru toată țara”, a mai spus Alina într-un videoclip publicat pe contul său de Instagram, la secțiunea Stories.

În ciuda diagnosticului dificil, fosta concurentă de la Asia Express încearcă să rămână optimistă și să privească înainte. Aceasta își ține constant urmăritorii la curent cu evoluția stării sale și le mulțumește tuturor celor care îi transmit mesaje de încurajare și se roagă pentru ea.