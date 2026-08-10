Mihai Trăistariu a dezvăluit cât câștigă angajata care se ocupă de curățenia garsonierelor pe care le deține în Mamaia Nord.

Ce salariu îi oferă Mihai Trăistariu cameristei sale de pe litoral. Câți bani primește pentru două-trei ore de muncă | Captură Instagram

Artistul și, mai nou, antreprenor în turism a dezvăluit că angajata care se ocupă de curățenia apartamentelor sale de pe litoral primește un salariu de 2.500 de lei pe lună, alături de un contract de muncă.

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„Camerista vine cam două-trei ore pe zi, atât are treabă. Sunt zile fără nicio cameră de curățat, dar și zile în care trebuie să pregătească patru garsoniere pentru turiștii noi. La noi, totul este spălat, curățat și igienizat corespunzător”, a declarat Mihai Trăistariu pentru click.ro, citat de digifm.ro.

Dar, în ciuda succesului său în turism, artistul mărturisește că și-a atras critici din partea vecinilor, pentru că practică prețuri mai mici decât concurența.

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„Închiriez cu 250 de lei pe noapte în aprilie, mai, iunie și septembrie și cu 350 de lei pe noapte în iulie și august. Vecinii care cer 550 de lei pentru o garsonieră spun că le stric piața, dar fiecare își face afacerea cum crede. La mine, locurile sunt mereu ocupate și refuz zeci de familii pe vară pentru că nu mai am unde să le cazez”, a explicat Mihai Trăistariu, care a adăugat: „Au stat și câte nouă persoane într-o garsonieră. De obicei, doi părinți și patru copii încap lejer. Dacă sunt mai mulți, le ofer saltele și lenjerii suplimentare”, a precizat el, citat de digifm.ro.

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Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare

Mihai Trăistariu nu se pricepe doar la muzică, ci și în domeniul afacerilor din industria turismului. Pe lângă apartamentul în care locuiește, cântărețul deține șapte apartamente pe care le închiriază turiștilor care doresc să se bucure de o vacanță pe litoralul românesc.

Nu de puține ori, artistul, care cândva făcea furori cu formația Valahia, s-a lăudat cu faptul că are cele mai ieftine cazări în Mamaia Nord.

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De asemenea, spune că are foarte mulți doritori și clienți mulțumiți, iar o confirmare în acest sens sunt chiar numeroasele recenzii primite.

„Este foarte bine. Un loc liniștit, aproape de plajă, nu ești deranjat de nimeni, iar sistemul de deschidere, o idee genială. Nu mai porți grija cheii. Curat și plăcut. Mulțumim frumos!”/ „Apartamentul este unul mult mai frumos decât arată în poze, gazda este una excelentă care răspunde la toate întrebările”/ „Camera a fost spațioasă, luminoasă, curată cu tot ce a fost necesar pentru un concediu plăcut. Locație în apropierea plajei și a numeroase restaurante și terase. Mulțumim gazdei pentru generozitate!”/ „Recomand cu mare drag! Este al doilea an când venim aici. Totul este perfect. Curat, aproape de plajă, de supermarketuri! Perfect pentru familii, și nu numai! Mulțumim pentru amabilitatea și ospitalitatea cu care ne-a primit, domnului Mihai Treistariu!”, acestea fiind doar câteva dintre numeroasele păreri pozitive transmise de turiștii care au ales să se cazeze la apartamentele lui Mihai Trăistariu din Mamaia Nord, Constanța.

Deși a fost și o părere negativă, nota obținută de vedetă pe un celebru site de booking este de 9,2 (dintr-un total de peste 60 de recenzii).