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De la ora 20:30, focul arde puternic la marea premieră Insula Iubirii, sezonul X, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Show-ul așteptat de o țară întreagă. Formatul despre care toată lumea a discutat, pentru care a crescut entuziasmul și pe care toată lumea abia așteaptă să-l vadă, minut cu minut. Fenomenul care a demonstrat un aspect important... cine iubește, nu lasă! Insula Iubirii revine în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu sezonul MAXIM!

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 13:37 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 13:39
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De la ora 20:30, focul arde puternic la marea premieră Insula Iubirii, sezonul X, la Antena 1 și pe AntenaPLAY | antena 1
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Prințul Marco și Bianca. Nattasha și Lorenzo. Remi și Bianca. Claudia și Ionuț. Marcel și Armina. Din peste 1300 de cupluri înscrise, aceștia formează cele cinci perechi care vor lăsa viața de zi cu zi în urmă și vor pleca spre testul care le-ar putea schimba tot ce știau despre relația lor.

Cu gândul la viitor, dar cu multe aspecte din trecut care îi apasă sau cu gelozii prea puternice, aceștia au decis că Insula Iubirii le poate oferi fix mediul de care au nevoie pentru a face o schimbare. Vor pleca împreună? Vor decide că le este mai bine singuri? Sau vor găsi o altă persoană potrivită pentru inima lor?

Totul va deveni real în momentul în care, pentru prima dată, Radu Vâlcan va apărea în fața lor și le va aminti că testul a început și că orice se poate întâmpla pe parcursul celor 21 de zile: ”Bine ați venit în Thailanda, bine ați venit la Insula Iubirii. Ați intrat în acest test, în cea mai intensă și revelatoare experiență din viața voastră. Din acest moment, nimic nu va mai fi la fel. Ați decis să nu fugiți de adevăr, ci din contră să-l căutați. Curajul vostru va fi răsplătit pentru că Insula Iubirii răspunde la singura întrebare care contează într-un cuplu – Sunt cu partenerul potrivit sau poate merit altceva? Vă așteaptă zile de foc”.

Ce detalii incendiare vor ieși la iveală, odată cu poveștile celor cinci cupluri? Ce motivații au pentru a veni și ce limite și-au impus? Toate întrebările își vor găsi răspuns, în câteva ore. Tot atunci, podiumul se va aprinde, iar primele ispite își vor face simțită prezența.

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Nu ratați, începând din această seară, în fiecare vineri, de la 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, edițiile spectaculoase ale unui sezon maxim, din Insula Iubirii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Materiale în exclusivitate pot fi urmărite pe platforma AntenaPLAY, acolo unde duminică are loc premiera noului sezon Fierți pe Insulă, cu Speak și Ristei

Primele imagini din primul episod Insula Iubirii 2026, în avanpremieră. Cum îi întâmpină Radu Vâlcan pe noii concurenți ...
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