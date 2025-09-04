Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului

În Marea Finală a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 3 septembrie 2025, Ella Vișan și Andrei Lemnaru au avut parte de un Bonfire cu o încărcătură aparte, după ce experiența de 21 de zile din Thailanda a scos la iveală adevărul dur că nu mai erau făcuți să formeze un cuplu.

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au venit la Insula Iubirii cu planuri concrete pentru nuntă. Pe parcursul testului, concurenta s-a apropiat de ispita Teo Costache, care a făcut-o să realizeze că nu era în relația potrivită.

De cealaltă parte, Andrei Lemnaru, care ar fi băgat mâna în foc pentru iubita sa, după ce a văzut imaginile intime cu Ella și Teo, s-a declarat un bărbat singur. Din acel moment, concurentul și-a dat voie să se apropie de ispita Andrușca și chiar să aibă parte de un moment intim cu ea.

Încă de când s-au întâlnit, după cele 21 de zile departe unul de celălalt, Andrei i-a reproșat Ellei că a uitat mult prea repede de „noțiunea de cuplu”. Concurenta, în schimb, i-a atras atenția că nu s-a implicat destul în relația lor. Totodată, Ella nu a putut trece peste faptul că Andrei a abordat un subiect extrem de sensibil pentru ea, de față cu toată lumea.

„Este greșeala mea. Îmi asum că am greșit”, a mărturisit Andrei, după ce s-a văzut în imagini, la Bonfire.

„Am vorbit cu niște avocați specializați în malpraxis și cred că m-a văzut în acele momente. (...) Nu a înțeles, iar el s-a dus, despre corpul meu, să ceară părerea altei femei. Nu înțelegi cuvântul traumă”, i-a reproșat Ella la ultima Ceremonie a focului.

Tensiunea dintre ei a început să crească pe măsură ce Radu Vâlcan le arăta tot mai multe materiale cu parcursul lor pe Insulă. În timp ce Ella Vișan s-a arătat dezamăgită de atitudinea lui Andrei, dar și de faptul că a vorbit lucruri personale, concurentul a precizat că ipostazele intime dintre ea și Teo sunt de o mie de ori mai dureroase.

„Am simțit să am un moment intim cu Teo, ispita masculină din vila noastră”, a spus-o concurenta cu voce tare.

Pe urmă, au vizionat și imaginile cu Andrei și ispita Andrușca, când au avut parte de primul lor moment intim, în baie. Concurentul a răspuns că nu a fost vorba despre o răzbunare.

„Mi-am dorit doar timp pentru noi, pentru că te simțeam din ce în ce mai distant. În momentul în care viitorul tău soț ajunge să te respingă, să se simtă sufocat în anumite contexte, nu o să mă facă nici specială, nici frumoasă, nici să am încredere în mine”, a concluzionat Ella, adăugând că Teo i-a redat încredere de sine.

Întrebați de Radu Vâlcan cum își doresc să părăsească Insula Iubirii la finalul acestei experiențe, Ella a răspuns că nu dorește să plece cu Andrei.

„Un lucru m-a durut: <<Chiar și Ellei îi este frică să îi arăt cealaltă latură a mea>>. Cu siguranță, nu plec cu tine acasă”, au fost vorbele concurentei, iar Andrei a adăugat: „Eu nici atât. Simt dezamăgire. Era același răspuns. Eu am pus punct când am pus”.

Andrei Lemnaru s-a întâlnit cu ispita Andrușca la Bonfire. Cum au ales cei doi să părăsească Insula Iubirii

După ce a plecat Ella, Andrei Lemnaru a avut parte de o Ceremonie a focului cu Andrușca, ispita de care s-a apropiat în ultimele zile, după ce imaginile cu iubita sa l-au făcut să pună punct relației.

Întrebat de Radu Vâlcan cum dorește să părăsească Insula Iubirii, singur sau alături de ispită, Andrei Lemnaru a răspuns că își dorește să plece cu Andrușca.

„Noi am vorbit despre faptul că el și-ar dori să plece singur și asta nu ar însemna că între noi nu va continua nimic după, dar, în același timp, chiar am sperat să se răzgândească și da, voi pleca cu Andrei, fără niciun regret”, a răspuns și Andrușca.

Ce decizie a luat ispita Teo în privința relației cu Ella Vișan, în Marea Finală de pe 3 septembrie 2025

Ella Vișan a revenit în fața lui Radu Vâlcan pentru ultimul ei Bonfire din acest sezon. Concurenta s-a reîntâlnit cu Teo, ispita de care s-a apropiat și care a reușit să îi redea încrederea în sine, dar și zâmbetul de pe buze.

Pentru că se află la finalul experienței care a închis o poveste, dar a deschis-o pe alta, Radu Vâlcan s-a văzut nevoit să îi întrebe cum aleg să plece din Thailanda. Cei doi au răspuns că vor pleca împreună.

„Când eram mică, mami îmi spunea mereu că am tendința de a sta în oglindă și să mă uit și mie-mi place să mă uit în oglindă și m-aș uita o viață întreagă. Răspunsul meu e cu Teo”, a precizat Ella.

„M-a făcut să mă simt eu, ceea ce nu reușește orice persoană. Mă bucur că a fost sinceră și pentru toate momentele pe care mi le-a oferit aici, dar da, răspunsul meu este da”, a zis și Teo, dându-i emoții lui Radu Vâlcan.

Care este stadiul relațiilor Ellei și a lui Andrei cu cele două ispite, după experiența din Thailanda

Ella și Andrei Lemnaru nu s-au împăcat după Insula Iubirii. Concurentul a mărturisit că a avut o cădere nervoasă după această experiență. În prezent, este singur.

„Am luat-o de la zero. Pe primul loc sunt eu și atât. Nu am pe nimeni și nu caut pe nimeni. Când un om este bolnav, este greu să ții de o relație. Mi se schimba starea. Îmi aduceam aminte de toate dezamăgirile. Cum a zis și ea, nu aveam nevoie de nimeni în viața mea”, a mărturisit Andrei, dezvăluind că el și Andrușca s-au despărțit.

Concurentul a adăugat că el și ispita au continuat să rămână unul lângă celălalt și să se ajute cu sfaturi.

„Ne-am întors din Thailanda, am stat două săptămâni în România, continua acea conexiune, dar, în ciuda lucrurilor frumoase, el nu a putut fi destul de prezent. Am încercat să vorbesc cu el, iar el a refuzat să vorbească cu mine. Din moment ce stai supărat lângă mine și nu-mi oferi niciun gram de atenție, eu nu pot să trag de tine”, a dezvăluit Andrușca, care a adăugat că decizia de a nu mai continua relația cu el a venit de la ea.

De cealaltă parte, nici Ella Vișan și Teo nu au rămas împreună. Ispita a dezvăluit că un episod de la hotel, imediat după ce s-au încheiat filmările, ar fi stricat lucrurile între ei.

„După ce s-au încheiat filmările, am mers toți cei care am rămas în cuplu la același hotel. Cam de acolo ne-am șicanat noi puțin, pentru că Andrușca era cu Andrei, eu eram cu Ella și eu stăteam retras de Ella din respect pentru Andrei și pentru ea. (...) Ea atunci s-a supărat, a crezut că voiam să se termine acolo tot. A vrut să-și ia bagajul, să meargă la Maria în cameră”, a dezvăluit Teo.

Ispita masculină a mai precizat că, în ciuda separării, a continuat să o caute pe Ella. El ar mai fi interesat de o relație cu ea, dar își dorește ca Ella să se mute în România.

„(...) Ea nu avea niciun gând să revină în țară, iar asta mi-a dat de gândit. (...) Doar eu o caut pe Ella mereu, întreb dacă e bine. Eu sunt pregătit să fie ceva între mine și Ella, doar că aștept să se mute în România, să știu că este stabilită aici ca să pot să reiau din nou tot ceea ce am trăit pe insulă”, a mai declarat Teo.

„Teo este un om minunat, dar el știe foarte bine momentul în care m-am supărat un pic pe el”, a declarat și Ella, fiind de părere că e mai bine cum s-a întâmplat.

