Mesajele transmise de Francesca și Cristi după ce au părăsit Insula Iubirii sezonul 9 mai devreme

În penultimul episod de Insula Iubirii sezonul 9, Francesca și Cristi s-au reîntâlnit într-un mod atipic.

Francesca Sarao și Cristi Pungă de la Insula Iubirii sezonul 9 s-au reîntâlnit după 22 zile în care au stat despărțiți în Thailanda, iar revederea lor a fost cu multe emoții.

Întâlnirea celor doi a fost una atipică pentru că Radu Vâlcan i-a dat voie lui Cristi să alerge pe plajă 2 kilometri până la vila fetelor pentru a o reîntâlni pe Francesca.

Ce mesaje au transmis Francesca și Cristi după ce au părăsit Insula Iubirii

În acele momente, Francesca era singură în vilă pentru că restul fetelor erau plecate la dream date, iar ea făcea o ședință foto în curtea vilei.

În timp ce Francesca stătea la poze le spunea celor de la producție că abia așteaptă să îl vadă pe Cristi pentru că îi e dor de el, fără să știe ce avea să urmeze.

Cristi a alergat din vila băieților până la vila fetelor 2 kilometri pe plajă pentru a ajunge la iubita lui, cea cu care a construit cu frumoasă relație de 10 ani.

Atunci când l-a auzit strigând-o, Francesca a tresărit și a început să alerge și ea spre el, s-au întâlnit pe plajă, s-au îmbrățișat și au început să plângă de emoții.

Francesca și Cristi s-au bucurat nespus de faptul că au reușit să se întâlnească mai repede pentru că ei simțeau deja că nu mai aveau răbdare.

Ei nu au avut parte de o ceremonie specială a focului ca toate celelalte cupluri, ci au avut o discuție deschisă pe plajă, în vila fetelor, în prezența lui Radu Vâlcan.

Francesca a spus că această experiență de la Insula Iubirii a ajutat-o să își dea seama ce fel de bărbat are acasă lângă ea și știe că acum îl apreciază mai mult, în timp ce Cristi a spus că nu ar dat fericirea pe care o simte cu Francesca pe toți banii din lume.

Cei doi au ales să plece împreună de pe Insula Iubirii, iar povestea lor de dragoste continuă foarte frumos și astăzi. Ei se ocupă în continuare de business-ul de familie pe care îl au, dar acum au învățat să își facă mai mult timp pentru ei și petrec mai multă vreme împreună ca un cuplu.

Cristi și Francesca au spus că au fixat ca nunta să fie în iunie 2026 și apoi se vor putea gândi și la posibilitatea de a deveni părinți.

După ce au părăsit Insula Iubirii mai devreme, cei doi concurenți au postat câte un mesaj pe conturile lor de Instagram, explicând ce au simțit și cum i-a ajutat această experiență inedită.

Pe contul ei de Instagram, Francesca Sarao a scris:

„Știm că relația perfectă nu există… dar am învățat că iubirea adevărată nu se măsoară în perfecțiune, ci în puterea de a rămâne unul lângă celălalt, chiar și atunci când e greu. Fiecare privire dintre noi e o clipă ce se transformă în eternitate, o înțelegere tăcută a dorinței, dorului și voinței noastre. Am muncit, am crescut și am ales zi de zi să construim împreună, cu curaj, respect și compasiune. Nu ne definește lipsa slăbiciunilor, ci felul în care le transformăm în forță. Povestea noastră nu e doar despre iubire… e o promisiune: să creștem și să ne susținem mereu, pe drumul nostru comun”.

Cristi a ținut să transmită și el un mesaj pe contul lui de Instagram:

„Totul a început ca o joacă, o simplă încercare de a vedea dacă suntem sau nu povestea potrivită pentru o astfel de experiență. Ceea ce părea doar o glumă s-a transformat rapid într-o realitate care ne-a provocat la fiecare pas, până în clipa plecării spre Insulă. Atunci am înțeles că, în spatele normalității noastre, s-ar putea ascunde fisuri nevăzute, iar testul suprem ne-a făcut să fim sceptici și temători. Am pornit la drum cu frică de necunoscut, dar convinși de iubirea care ne leagă. Și nu a fost nevoie de mult timp ca să realizăm că suntem meniți unul pentru celălalt. Insula ne-a oferit șansa de a reconfirma acest adevăr.

Știți acel moment care pare desprins dintr-un film? Ei bine, noi îl trăim. Mulțumim tuturor celor care au făcut parte din această poveste și au transformat-o în realitate. Voi veți rămâne mereu în genericul nostru”.

Postările lor i-au emoționat și mai tare pe fanii emisiunii care le-au transmis că au plâns alături de ei atunci când au văzut imaginile cu reîntâlnirea lor și i-au felicitat pentru cuplul frumos pe care îl formează.

Cei doi nu au avut parte de un bonfire final, așa cum urmează să se întâmple cu celelalte cupluri în marea finală Insula Iubirii sezonul 9, pentru că în ceea ce privește relația lor, a fost clar de la început faptul că problema lor nu era de infidelitatea și nu au exprimat niciodată că nu ar avea încredere unul în celălalt.

Știind deja că niciunul dintre ei nu a căzut în ispită și că amândoi așteptau cu nerăbdare să plece acasă împreună, echipa Insula Iubirii le-a îndeplinit această dorință mai devreme, fără emoțiile unui bonfire.

