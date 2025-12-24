Ema și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, portret de familie înduioșător, de Crăciun. Cât de mult a crescut fiica lor

Ema și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, sezonul 7 sunt protagoniștii unei ședințe foto adorabile de Crăciun. Fosta cocurentă a ținut să transmită câteva cuvinte despre familia lor.

Ema și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, sezonul 7 sunt protagoniștii unei ședințe foto adorabile de Crăciun

La mai bine de doi ani de la Insula Iubirii, sezonul 7 Ema și Răzvan Kovacs sunt o familie fericită. Deși cei doi recunoscut că trec, în continuare, prin momente tensionate, ei au ales să își îmbrățișeze unul celuilalt defectele și să își crească împreună copii. Foștii concurenți Insula Iubirii sunt părinții a doi copii adorabili. Ei îl cresc împreună pe băiețelul Emei, cu care Răzvan a spus în nenumărate rânduri că are o relație specială, iar în septembrie 2023, aceasta a dus-o pe lume pe fiica lor.

Cum s-au fotografiat Ema și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, sezonul 7 alături de cei doi copii. Ședința foto de Crăciun adorabilă

Astfel, cu ocazia Săbătorilor de Iarnă, aceștia alături de copii au făcut o ședință foto profesională pentru a nu uita niciodată aceste momente.

În imaginile publicate pe rețelele sociale, toți patru poartă pijamale asortate și par că se distrează pe cinste. De asemnea, internauții au remarcat și cât de mare a crescut fiica lor. Micuța Luna a împinit anul acesta doi ani și este adorabilă.

În descriere, Ema a lăsat și câteva gânduri despre familia lor „imperfectă”, dar fericită.

„Cel mai frumos cadou pentru mine este familia. Nu suntem perfecți, avem multe suișuri și coborâșuri, trebuie să învățam cum să fim organizați, să lăsăm nervii, frustrările și oboseala și să ne aducem aminte că fericirea vine din zâmbetul lor- a celor mici. Așa că sub brad anul acesta noi ne-am propus să ne punem cadou unul-altuia: dragostea, bunătatea, înțelegerea, liniștea familiei”, a fost mesajul transmis de aceasta.

Ema de la Insula Iubirii, sezonul 7 s-a confruntat recent cu probleme de sănătate

Soția lui Răzvan Kovacs a apărut cu un ochi bandajat pe rețele sociale, apoi le-a oferit urmăritorilor mai multe detalii despre starea ei de sănătate. Ema a povestit că nu a ezitat să meargă la medic atunci când și-a dat seama că situația e mai dificilă decât credea inițial.

Ea a observat că are o mică pată pe iris care îi obstrucționează vederea. Până a ajuns la medic, bruneta a decis să își pună un bandaj pe ochi pentru a nu-și forța ochiul.

„Fiecare zi este o provocare, așa că încercăm să ne bucurăm de tot ce putem. Nu m-am costumat. M-am trezit cu o pată mică albă pe iris și până mâine când mergem la control să vedem ce este... îmi țin ochiul în odihnă, oricum nu văd cu el”, a scris Ema Oprișan pe Instagram.

Între timp situația s-a remediat, iar acum fosta concurentă de la Insula Iubirii se simte mult mai bine.

În utlima vreme, Ema s-a bucurat de mai multe schimbări în viața ei. După ce a reușit să slăbească 40 kilograme, frumoasa brunetă a decis că e timpul să facă o operație de schimbare a implanturilor mamare.