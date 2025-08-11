Trei săptămâni scurse din cel mai dur test al relațiilor. Etapa de cunoaștere se consumă, cu fiecare zi, și oferă o imagine mai clară asupra modului în care lucrurile decurg în fiecare vilă.

În cel mai fierbinte show al verii, trăirile sunt mai puternice și mai autentice decât oricine s-ar fi putut gândi.

În această seară, băieții vor afla pentru cine s-a aprins flacăra într-un bonfire încărcat de emoții, la Insula Iubirii!

Experiența este una care produce schimbări atât pentru concurenți, cât și pentru ispite, iar pentru cei de acasă aduce modalitatea perfectă de a încheia trei seri pe săptămână. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Insula Iubirii revine cu o ediție în care așteptările sunt înșelate, iar vulnerabilitățile ies tot mai mult la iveală.

Miercurea trecută, după o petrecere de neuitat, băieții au revenit în vila lor cu gândul clar de a continua distracția, însă totul s-a schimbat într-o secundă când s-a aprins focul ispitei! ”Efectiv au călcat strâmb”, menționa Cristian, iar Marian era și mai tăios: ”La mine e simplu, e clar, nu există iertare. Milioane de gânduri, un sentiment pe care nu aș dori să-l trăiască nimeni”. Singurul care și-a manifestat siguranța totală a fost Andrei: ”Știu pe cine am lângă mine, am încredere extraordinară”.

În acest val al sentimentelor, va începe această seară! Pentru cine s-a aprins flacăra, ce limite au fost încălcate și ce reacții vor apărea, urmează să descoperim, în doar câteva ore!

Tot atunci, în ambele locații, fetele și băieții vor avea de făcut noi alegeri importante pentru următoarele date-uri. Cu fiecare selecție, s-a văzut deja că ceea ce fiecare simte s-a îmbinat cu strategiile și cu discuțiile șușotite departe de camere, așa că rămâne de văzut ce nume vor fi anunțate de această dată. Un lucru e cert, fetele vor avea parte de un anunț care va da totul peste cap: ”Alegerea de date de astăzi... va fi diferită față de tot ceea ce s-a întâmplat până acum!”

O săptămână ce se anunță mai tensionată și mai încărcată de clipe ce nu pot fi ratate. Astăzi, mâine și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine sezonul 9 Insula Iubirii cu ediții fierbinți!