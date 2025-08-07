Insula Iubirii Plus Vila Escape, sezonul 9. Imagini nedifuzate cu apropierea dintre Ella și Teo. Ce a ieșit la iveală

În episodul 8 din Insula Iubirii Plus, în ziua 11 pe insulă, Ella și Teo vorbesc despre interacțiunea lor cu o seară înainte când au băut mai multe shot-uri și apropierea dintre ei a fost evidentă.

Ella i-a spus lui Teo că Bianca l-ar fi auzit pe Andrew zicând că Teo ar fi trimis-o pe Ella în camera ei cu o seară înainte când au stat pe canapea și apoi s-a dus la culcare și el. Teo a spus că el nu a discutat detalii despre ce au făcut ei cu o seară înainte cu niciunul dintre băieți și că el nu a venit pe insulă ca să împrietenească.

Imagini nedifuzate cu Ella și Teo

Teo apoi a întebat-o pe Ella dacă se simte fericită, iar ea i-a spus că se simte liniștită și că asta îi e suficient. Apoi Teo a mai întrebat-o dacă regretă că au stat împreună până spre dimineață și au adormit pe canapea, iar concurenta a răspuns că nu, spunând că deși era amețită de la alcool și obosită, era conștientă de tot.

Ea i-a mai transmis lui Teo ceva foarte important pentru ea, dorind să clarifice lucrurile.

„Nu am nicio intenție de a crea content pentru cealaltă insulă folosindu-mă de tine”, i-a spus Ella.

Teo a zis că nu se gândise la asta și a întrebat-o apoi dacă are așteptări de la Andrei, dar Ella a zis că singura de la care are așteptări este doar ea și contează doar cât de schimbată iese ea din emisiune.

Ella i-a dat de înțeles lui Teo că ar vrea să îl ia ea la următorul date.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 începe pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii revine la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, care va fi completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!

