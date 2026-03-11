Antena Căutare
Cu ce probleme se confruntă în sarcină Iustina de la Insula Iubirii. Cornel se pregătește pentru al șaselea copil al lui

Iustina și Cornel, recent întorși din Dubai, au fost invitați la Spynews TV Live, unde au discutat atât despre experiența prin care au trecut în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, dar și despre sarcina tinerei și planuri de viitor.

Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 15:26

Iustina se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, în schimb ce pentru Cornel este al șaselea copil.

Iustina a povestit în cadrul emisiunii de la Antena Stars că i-a fost rău până recent în fiecare zi: „Mi-a fost rău în fiecare zi până acum 2 săptămâni. Nu-l implicam pe Cornel. Doctorul a spus că e normal”, a spus Iustina.

În prima sarcină Iustina a spus că nu i-a fost rău, însă acum a fost complet diferit, pentru că s-a simțit rău în fiecare dimineață până de curând.

Cornel va deveni în curând tată pentru a șasea oară, el mai având 4 copii din căsnicia anterioară. Copiii săi din relația anterioară s-au mutat în SUA, unde s-a căsătorit mama lor, iar Iustina și Cornel intenționează să meargă acolo în vizită.

Iustina și Cornel au revenit din Dubai

Iustina și Cornel au fost în vacanță în Dubai alături de fiica lor, iar șederea a durat mai mult decât își doreau, din cauza războiului care a izbucnit în Orientul Mijlociu. Iustina îi pregătise o surpriză lui Cornel: o vacanță în Maldive cu escală în Dubai, însă nu ar mai vrea să meargă pe fondul celor întâmplate.

Iustina și Cornel au anunțat pe 14 februarie că tânăra este însărcinată pentru a doua oară. Din cauza faptului că a fost blocată în Dubai, Iustina nu a putut să meargă la ecografia programată, așa că a reprogramat-o pentru 13 martie, iar duminică vor face petrecerea de gender reveal.

Întrebată dacă se va opri la doi copii, Iustina a spus că ea crede că da, însă Cornel a spus că își mai dorește, având în vedere că are rude care au chiar și 17 copii. Cornel face parte dintr-o familie cu 9 copii și are peste 100 de verișori de gradul 1, iar tatăl lui are deja 28 de nepoți.

„Cu Ivana mă mai ajută mama mea, dar când vine al doilea copil, mă gândesc să luăm pe cineva să ne ajute, pentru că nu mama nu poate veni tot timpul. Ivana va merge la o creșă privată”, a spus Iustina.

Soția lui Cornel a spus că de când s-a întors din Dubai poftește la ciorbă de fasole cu ceapă roșie.

