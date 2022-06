Insula Iubirii sezonul 6. Ce a dezvăluit Cristina despre ea și ce i-a propus Teodorei

Într-una dintre zilele petrecute la Insula Iubirii sezonul 6, Cristina nu s-a simțit bine și a făcut o confesiune neașteptată despre ea. Într-un dialog cu Teodora, aceasta s-a confesat în cel mai neașteptat mod, ba chiar a venit și cu o propunere pentru soția lui Alex Marcu. în episodul 12 din Insula Iubirii Plus, difuzat integral pe AntenaPlay.

Ce a dezvăluit Cristina și ce propunere a avut pentru Teodora, în episodul 12 din Insula Iubirii Plus, difuzat exclusiv pe AntenaPlay

Stând de vorbă cu Marco și cu Daniel, Cristina a făcut o dezvăluire neașteptată despre stările pe care le-a avut într-una dintre seri.

„Doamne, am niște stări...Doamne, ferește-mă. Aseară m-a încercat un sentiment din perioada cu atacurile de panică. Simțeam toată fericirea și, normal, atunci când te gândești că totul e roz și fericit, te gândești deodată că acuma se întâmplă ceva și mori. Și m-a încercat deodată un sentiment de teamă de moarte, după care am zis că într-un fel mă simt bine. Că am ajuns la un stadiu în care sunt fericită, cumva. Mi-am zis că nu am de ce să mă tem de moarte, Dumnezeu oricum are un plan pentru fiecare în parte. Și atunci cumva am zis că nu am de ce să mă tem de moarte. Și dacă mor acum, tot nu am de ce să îmi pară rău. Și atunci am avut un sentiment de eliberare”, a dezvăluit Cerasela pentru Daniel și Marco.

Citește și: Cristina de la Insula Iubirii și-a făcut o schimbare radicală de look. Cum arată acum concurenta din sezonul 6

Apoi, stând de vorbă cu Teodora, Cristina a făcut o propunere neașteptată și chiar și soția lui Alex Marcu nu s-a așteptat la una ca asta/

„Eu nu mai vreau să plec acasă”, a zis Teodora.

„Nici eu, dar lasă că ne vedem la Brașov. Stai liniștită, că o să mai ieșim”, a zis Cristina.

„O să văd unde mă mut, ori la Brașov, ori la București, să văd”, a zis Teodora, după ce a luat decizia de-a se despărți de Alex.

Citește și: Insula Iubirii sezonul 6. Cerasela a vorbit despre Cristina de față cu toți. Ce a avut de spus despre ea, după ce s-au certat

„Vrei să te muți cu mine? Eu stau singură, am două pisici. Dacă îți dorești poți să stai cât timp ai nevoie la mine, fără nimic. Mă duc la muncă, am treabă...Dacă vrei te iau asistenta mea, înveți”, a zis Cristina, care nu doar că i-a propus să se mai vadă după emisiune, dar s-a oferit chiar s-o ajute cu cazarea sau cu locul de muncă.

Apoi, tot în episodul 12 din Insula Iubirii Plus, camerele de supraveghere au surprins de ce s-au certat Florin și Lavinia, de fapt. Fiecare dintre ei a încercat să își exprime părerile și să încerce să lămurească anumite chesiuni lăsate cu semne de întrebare.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală despre Teodora și Cristina de la Insula Iubirii sezonul 6? Află totul urmărind episodul 12 din Insula Iubirii Plus, difuzat pe AntenaPlay.

Despre Insula Iubirii sezonul 6, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cinci cupluri curajoase pornesc în aventura vieţii lor, în vreme ce 10 dintre cele mai puternice ispite masculine şi 10 dintre cele mai seducătoare ispite feminine sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au vrut să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

Încă din primele minute pe insulă, Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii sezonul 6, i-a avertizat pe concurenţi: „Nimeni nu poate şti cum se va termina această experienţă! Începând de astăzi, 21 de zile nu veţi mai fi împreună şi nu veţi mai putea comunica! Se vor întâmpla lucruri neaşteptate!”.

Citește și: Ce cupluri participă în cel de-al şaselea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”

În sezonul 6 Insula Iubirii, cuplurile vor trebui să reziste tentațiilor celor 10 ispite feminine și 10 ispite masculine care vor încerca să le fure inimile. Cele 20 de ispite sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Ispitele feminine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Maria Vornicu, Bianca Patrichi, Oana Monea, Anamaria Vaida, Eda Csoregi, Karina Fetica, Larisa Iosif, Antonela Pătruţ, Roxana Lite și Lavinia Dumitrescu.

Ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Bogdan Ionescu, Cătălin Dumitrescu, Ali Habron, Marius Hărdoiu, Daniel Mihai, Marco Cigognini, Denis Slav, Florin Cerghit, Dinu Popescu și Cristian Grigorescu.

Show-ul integral, dar și episoade exclusive de la bonfire și din casele concurenților sunt disponibile pe AntenaPLAY, așa că experiența completa Insula Iubirii, sezonul 6 așteaptă să fie descoperită de cei mai fideli fani.