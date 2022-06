Insula Iubirii sezonul 6. Ce a recunoscut Alex la bonfire, după ce Teodora a anunțat că nu mai vrea să continue relația cu el

În episodul 13 de bonfire integral, Alex Marcu a revăzut-o pe Teodora, soția lui, și astfel au ieșit la iveală detalii surprinzătoare.

Tânăra a mărturisit faptul că simte nevoia să stea singură și a explicat ce nemulțumiri are în relația sa. La una dintre întrebările puse de Radu Vâlcan, Alex a avut un răspuns neașteptat.

Alex Marcu a stat de vorbă cu Teodora la ultimul bonfire și a fost surprins să afle că soția lui dorește să fie singură, fiindcă este nemulțumită de cele descoperite la Insula Iubirii sezonul 6.

În discuție a intervenit și Radu Vâlcan, care a încercat să explice acolo unde concurentul a părut că nu înțelege ce se întâmplă. Și de această dată, Alex a crezut că celelalte cupluri sunt false și că emisiunea e un scenariu pus la punct ca să strice relația lui cu Teo. Totuși, prezentatorul Insula Iubirii sezonul 6 i-a explicat care sunt adevăratele probleme, pe care el le ignoră.

„Alex, uite, e clar că nu am cum să te conving de ce știu eu mai bine. Tu poți să crezi absolut tot ce vrei, dar mai puțin important este ce există în jurul tău, cel mai important este că tu cauți scuze în loc să cauți problemele unde sunt exact. Și anume că Teodora este soția ta, că Teodora și-a dat seama că nu mai vrea să fie soția ta, sau poate exagerez, că nu știu, că vrea să vă despărțiți, să stea singură”, a zis Radu Vâlcan.

Teodora a anunțat faptul că vrea să rămână singură, dar Alex nu s-a lăsat.

„Iar eu, în numele poveștii noastre, îți cer o șansă. Pentru că eu te iubesc foarte mult pe tine și pentru chestia asta sunt dispus să fac orice”, a fost replica acestuia.

„Acum mă pui în postura de-a mă gândi din nou la tine, nu la mine”, a zis Teo.

„La noi, nu la mine. La noi, că am venit împreună aici, nici eu singur, nici tu singură”, a completat-o Alex.

Ulterior, Teo a părăsit ceremonia focului și Alex a discutat mai multe cu Radu Vâlcan. Așa a ieșit la iveală un detaliu semnificativ și anume faptul că el știa ce nemulțumiri are soția lui, de fapt.

„Alex, voi ați mai avut discuții pe această temă până acum? În ceea ce privește lucrurile care nu o făceau pe ea fericită?”, a întrebat Radu Vâlcan.

„Da, știam asta, că nu îi place ceea ce face, pentru că nu este domeniul ei. Dar, ți-am zis, nu ca o scuză, la un moment dat s-a deschis în fața mea și mi-a spus că o doare foarte tare faptul că acasă nu se simte ca acasă și atunci am încercat și am reușit să avem un cuibușor al nostru. Am închiriat un apartament la Brașov, unde stăm și de multe ori a spus că se simte ca acasă, mai departe nu știu”, a mărturisit Alex, semn că știa de dinainte să vină la emisiune ce o supără pe soția lui, Teodora.