Insula Iubirii sezonul 6. Teodora, confesiune neașteptată despre ispita Ali, la bonfire. Imaginile care nu s-au văzut

La ultimul bonfire de la Insula Iubirii sezonul 6, Alex și Teodora s-au reîntâlnit și au stat de vorbă pe larg cu privire la cele întâmplate.

Acesta a fost momentul în care au ieșit la iveală detalii surprinzătoare și camerele au surprins gesturi neașteptate. Descoperă cum a reacționat Alex când a auzit că soția lui intenționează să rămână prietenă cu ispita Ali.

La scurt timp după ce l-a întâlnit pe Alex, Teodora a anunțat faptul că a decis să rămână singură.

„Acasă erai cu totul și cu totul alt om. Am văzut niște filmulețe în care nu prea te recunoșteam, acasă nu te comportai așa. Nu te-ai deschis în nicio clipă. Dar nu din cauza asta am luat decizia asta”, a explicat ea, în episodul 13 de bonfire integral Insula Iubirii sezonul 6.

Alex Marcu a început apoi să își explice atitudinea și să arate faptul că fiecare date sau interacțiune cu ispitele a reprezentat o adevărată provocare de-a nu-și vorbi iubita de urât și de-a nu oferi pretexte și motive de discuții la bonfire.

Totuși, la fiecare replică a soțului său, Teodora a încercat să arate faptul că nu este vorba doar despre imagini ci despre ea și ceea ce simte.

„Nu e despre imagini, ci despre mine. Am realizat că în tot timpul în care am stat împreună niciodată nu aveam timp de noi. Tot timpul eram numai plecați și tot timpul te-ai pus pe tine pe primul loc, în loc să mă pun pe mine. Nu am spus că nu te comporți frumos, dar am spus că te pui pe tine pe primul loc. Și eu m-am gândit mai mult la tine decât la mine”, a zis Teodora.