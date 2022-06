Insula Iubirii sezonul 6. Cristina, de nerecunoscut. Ce i-a zis Ceraselei la bonfire. Imaginile care nu s-au difuzat

Cerasela și Cristina s-au certat și au început să își arunce vorbe tot mai acide la Insula Iubirii sezonul 6. La ceremonia focului, Radu Vâlcan a stat de vorbă cu ele și a încercat să afle care este motivul pentru care ele s-au certat. Întreaga dezvăluire a concurentelor poate fi descoperită în episodul 8 de bonfire integral, difuzat pe AntenaPlay.

De ce s-au certat Cerasela și Cristina, în episodul 8 de bonfire integral Insula Iubirii, sezonul 6, de la Antena 1

Cerasela a explicat în cadrul ceremoniei focului faptul că o consideră pe Cristina schimbată, poate chiar mult prea schimbată. Simțindu-se judecată, concurenta a dezvăluit faptul că simte că iubita lui Sebastian o imită, lucru ce a stârnit râsul acesteia.

„Dacă aș imita-o pe Cerasela, atunci probabil că aș fi falsă. Sau probabil că nu aș încerca să îmi rezolv problemele cu care am venit aici și probabil că nu le conștientizez încă. Dar nu sunt așa, tocmai! Am avut probleme, nu eram conștientă de ele, dar aici, prin intermediul vostru, am reușit să văd de unde pornește problema, ce probleme am, să găsesc o soluție, să mă simt bine.

Radu Vâlcan a observat imediat tensiunea existentă între cele două și a dorit să afle ce s-a întâmplat mai exact.

Nu a durat mult și între cele două a luat naștere un alt schimb acid de replici. Cerasela a continuat să vorbească despre faptul că se simte judecată și că este imitată de Cristina, în timp ce Cristina s-a apărat și a încercat să îi explice unde greșește și de ce au luat naștere toate aceste discuții.

La un moment dat, chiar și Katy a intervenit și a a luat apărarea Cristinei, spunând că Cerasela are tendința de-a exagera și de-a ignora sfaturile primie de la cei din jur, nedorindu-și parcă să interacționeze cu cei de la vilă, spre deosebire de Cristina.

„Mă testează spunându-mi că iese, sunt anumite glume, anumite atacuri. Acum s-a apropiat de Daniel și nu știu ce încearcă să facă. Dar eu nu am nicio treabă”, a zis Cerasela.

„Eu nu sunt de acord cu ce a zis, din contră! Nu te înțelege nimeni, Cerasela!”, a reacționat Cristina imediat.

„Plec de aici cu iubitul meu sau singură, am învățat să nu am încredere în oameni. Încep să mă cunosc pe mine și am încredere doar în mine. Cel puțin în momentul de față”, a zis iubita lui Rareș.

