Insula Iubirii sezonul 6. Radu Vâlcan și-a pierdut răbdarea cu Alex la bonfire! Ce s-a întâmplat

Alex Marcu este unul dintre cei mai controversați concurenți din sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii. Prin modul său ferm de-a respinge orice atingere sau încercare de apropiere a ispitelor, concurentul a reușit să își stârnească anumite antipatii și critici. Ceea ce este surprinzător este faptul că acesta crede uneori că unele lucruri sunt „înscenate” pentru a-l pune pe el într-o lumină proastă.

Stând de vorbă la o ceremonie a focului, Radu Vâlcan a încercat să îi explice că „teoria conspirației” nu își are locul, dar replicile concurentului l-au făcut să își piardă răbdarea. Întreaga întâmplare a concurentelor poate fi descoperită în episodul 8 de bonfire integral, difuzat pe AntenaPlay.

De ce s-a enervat Radu Vâlcan pe Alex Marcu, în episodul 8 de bonfire integral Insula Iubirii, sezonul 6, de la Antena 1

În cadrul unui bonfire de la Insula Iubirii sezonul 6, Alex a putut vedea noi imagini cu Teodora, soția lui. Așa cum era de așteptat, acesta a reacționat imediat.

„Într-adevăr sunt imagini provocatoare. Până la urmă de asta am venit aici. Băieții de pe insula cealaltă, ispitele, trebuie să își ducă treaba la bun sfârșit. Scopul lor este să o facă să se îndoiască de mine cât mai mult, pentru a vedea dacă va trece dincolo de ceea ce vede din partea voastră. Nu știu ce a văzut până acum, dar cumva cred că au afectat-o lucrurile pe care le-a văzut din partea mea. Eu nu am făcut vreun gest de apropiere. Nu am făcut nimic”, a zis el, apărându-se, dar crezând că sigur soția lui a văzut imagini trunchiate.

„Tu crezi că Teodorei i s-au arătat materiale scoase din context?”, a întrebat Radu Vâlcan.

„Pot să spun că orice va urma să văd ea este și va rămâne soția mea până la capăt”, a zis concurentul.

Acesta a adus din nou în discuție ideea sa potrivit căreia trei din cinci cupluri nu sunt reale. Așa cum era de așteptat, colegii săi au reacționat imediat.

Apoi, discuția a mers mai departe și Alex a explicat de ce nu face anumite lucruri, de ce nu se implică în jocurile de grup sau de ce respinge ispitele cu orice ocazie.

„Tu trăiești într-o teoria conspirației de la bun început, că am observat acest lucru. Tu crezi că tot Universul complotează împotriva ta?! E foarte bine că spui, că lucrurile trebuie lămurite. Eu, pentru că știu mai bine decât tine, îți spun că greșești”, i-a zis Radu Vâlcan.

