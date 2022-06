Insula Iubirii sezonul 6. Rey, reacție dură la adresa Laviniei. Ce a dezvăluit din trecutul relației și ce a zis despre Florin

Lavinia și Rey au venit la Insula Iubirii ca să dea cel mai puternic și sincer test al fidelității, după ani și ani de relație tumultoasă.

La o ceremonie a focului, Rey a stat de vorbă cu Radu Vâlcan și acesta a fost momentul în care au ieșit la iveală detalii neașteptate și adevăruri incomode. Concurentul a vorbit despre trecutul său, despre Florin și despre ceea ce l-a deranjat la fosta lui iubită, Lavinia, la Insula Iubirii sezonul 6. Întreaga confesiune poate fi descoperită în episodul 8 de bonfire integral, difuzat pe AntenaPlay.

Rey a vorbit despre relația cu Lavinia și trecutul său, în episodul 8 de bonfire integral Insula Iubirii, sezonul 6, de la Antena 1

În episodul 8 de bonfire integral de la Insula Iubirii sezonul 6, Radu Vâlcan a stat de vorbă cu Rey, căruia i-a arătat diferite filmulețe cu Lavinia. Surprins și dezamăgit de cele văzute, fostul iubit al Laviniei a avut o reacție complet neașteptată în cadrul respectivei ceremonii a focului.

„La ultimul bonfire țin să cred că pot să am cu ea o discuție, poate să învețe și ea, poate să învăț și eu. Suntem oameni, avem concluzii, avem păreri (...). Aici am venit cu un ultimatum. Ajuți relația, te ajuți pe tine, respect, ceea ce nu am primit din primele filmulețe. Din părerile ispitelor, după ce am interacționat cu ele în primele zile și am dat niște detalii din relație, toate erau de aceeași părere, că relația era consumată de mult deja. Nu prea îmi venea să cred, însă am fost mereu genul de persoană care a tras de relație, care a tras de iubire. Nu știu cât timp ne lua ca să ne dăm seama că relația noastră nu e ceea ce ne dorim. Și mă bucur că am venit aici și că nu mai am timp de pierdut lângă ea”, a dezvăluit Rey.

Filmulețele au continuat și dezvăluirile lui Rey nu s-au oprit aici. Acesta și-a exprimat părerea despre ispita Florin în cel mai direct mod posibil.

„Florin cred că...Nu vreau să îl judec sau să îl jignesc, dar cred că nu știe cum să ducă în pat o femeie așa, fără să caute o discuție din asta copilărească și feminină. Părerea mea, nu știu ce viață a avut el până acuma, nici nu sunt curios. Dar țin să cred că dacă vrei să stai cu o fată în pat, atunci nu stai cu două. Asat în primul rând. În al doilea rând, cred că trebuie să fii destul de hotărât să îți exprimi sentimentele și intențiile către o femeie (...). Abia aștept s-o revăd la ultimul bonfire. Nu am multe să îi spun. Puțin, dar la suflet.

„Cu ce te-a ajutat? A spus la un moment dat că dacă nu era ea, tu ajungeai nu știu cum”, a fost la un moment dat întrebarea pusă de Radu Vâlcan, în cadrul acestui bonfire de la Insula Iubirii sezonul 6.

„Am avut un moment în care mi-a căzut absolut totul de sub picioare. Nu m-a susținut ea, nu m-a ținut ea, nu mi-a dat ea de mâncare. Am avut o perioadă scurtă în care nu am făcut, nu am produs atât cât am vrut eu și categoric că ea muncea. Am avut 4 ani de relație în care ne-am susținut și la bine, și la greu. Acuma, să încep și eu să vorbesc ce am făcut eu și ce n-a făcut ea...Mi se pare lipsă de respect. Le țin pentru mine, știu ce am făcut eu în trecut. A fost bine, a fost rău, am împărtășit totul cu ea. Până la urmă, chiar dacă a fost ce a fost, începem să ne jignim și să ne scoatem ochii? Nu văd rostul”, a completat concurentul, care a vorbit inclusiv despre Eda.

