Insula Iubirii, sezonul 8. Robert Braia, reacție dură după ce s-a aflat de gestul său față de pisicile Biancăi Mitroi. Ce a postat

Robert Braia, concurentul de la Insula Iubirii sezonul 8, a reacționat dur în mediul online după ce s-a aflat de gestul său față de pisicile iubitei. Bianca Mitroi a povestit despre întâmplarea tristă cu ochii în lacrimi, chiar în emisiune.

Robert Braia a venit la Insula Iubirii sezonul 8 alături de iubita lui, Bianca Mitroi. Cei doi formează un cuplu de un an, iar relația lor este plină de suișuri și coborâșuri. Chiar înainte să ajungă în Thailanda, tânăra a aflat o veste dureroasă pentru ea.

La primul bonfire de pe insulă, unde au participat toate perechile, Bianca Mitroi i-a dezvăluit lui Radu Vâlcan că partenerul său a apelat la un gest neașteptat, iar ea a descoperit totul de puțin timp.

Concurenta reality show-ului a declarat că Robert Braia a încercat să scape de animalele sale de companie de două ori. Motanii tinerei au dispărut prima oară din locuința ei din București, după ce au găsit geamul deschis.

După lungi căutări, Bianca Mitroi a reușit să-i găsească, însă un alt incident neașteptat a pus-o pe gânduri. Odată cu mutarea la Craiova, iubita lui Robert Braia a trăit o durere imensă. Aceasta a intrat în depresie după ce animalele sale de companie au „plecat” de acasă pentru a doua oară.

În ciuda eforturilor sale, tânăra nu și-a mai recuperat motanii. Atunci când credea că totul a fost un accident, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 8 a primit o veste copleșitoare ce i-a afectat relația cu partenerul de viață. Aceasta a descoperit că iubitul ei a încercat să alunge pisicile.

„Relația noastră a fost tumultoasă de la început. În ultimul timp s-au întâmplat lucruri foarte grave și m-au destabilizat. Aș vrea să o iau cu începutul. M-au atras bunătatea lui la început, dar acum nu o mai simt. Nu am înțeles gesturile lui. Eu locuiam cu motanii mei la București, după ne-am mutat la Craiova. El nu iubea motanii, am încercat să găsim soluții. Eu îi iubesc foarte tare, el era gelos pe motanii mei, iar el a făcut un gest. Eram în dormitor, el i-a speriat și cei doi motani au căzut de la balcon. Unul s-a lovit tare, iar celălalt a dispărut. Eu îi iubeam foarte mult. Am suferit extrem de mult.

El mi-a ascuns asta și am aflat acum câteva zile. Eu am crezut că ei au sărit și au plecat, au trecut câteva luni de la incident, nu m-am vindecat nici acum. El mi-a recuperat un motan dispărut. La Craiova, însă, s-a întâmplat din nou, i-am pierdut iar și nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu știam nimic până acum câteva zile ce a făcut în București. A fost cea mai puternică depresie din viața mea. Am suferit enorm, am slăbit câteva kilograme.”, au fost declarațiile făcute de Bianca Mitroi la Insula Iubirii sezonul 8.

Cum a reacționat Robert Braia, iubitul Biancăi Mitroi de la Insula Iubirii sezonul 8, după ce s-a aflat de gestul său

La scurt timp de la difuzarea primelor două episoade din Insula Iubirii sezonul 8, unde telespectatorii au aflat de gestul lui Robert Braia față de animalele iubitei sale, tânărul nu s-a mai putut abține și a reacționat dur.

Concurentul reality show-ului a transmis un mesaj cu subînțeles pe contul de Instagram.

„Știu că mulți dintre voi m-ați rugat, dar din păcate nu pot face reclamă la mâncare pentru pisici. Dar am să fac la detergent dacă tot ne spălăm rufele în public”, a scris el în dreptul unei poze publicate pe InstaStory.

