Ispita Lala de la Insula Iubirii a născut! Primele detalii despre starea fetiței și a proaspetei mămici

Ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a născut cu câteva zile înainte de termen. Cum se simte proaspăta mămică și ce a dezvăluit despre momentul în care a adus-o pe lume pe micuța Hazel.

Ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a devenit mamă pentru prima dată. Tânăra a dat vestea că a născut prin intermediul unui story pe Instagram, acolo unde și-a ținut fanii la curent pe parcursul sarcinii. Deși aceste luni nu au fost unele ușoare pentru proaspăta mămică și chiar s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate, aceasta este acum mai fericită ca oricând.

Ispita Lala de la Insula Iubirii a născut. Tânăra a adus-o pe lume pe micuța Hazel mai devreme de termen

În urmă cu câteva luni, ispita de la Insula Iubirii, sezonul 8 anunța că va naște pe data de 27 mai, prin cezariană, din cauza problemelor de sănătate. Cu toate acestea, se pare că micuța Hazel, așa cum au numit-o părinții ei, a fost nerăbdatoare.

Astfel, ispita Lala a născut pe data de 18 mai 2025, la ora 17:14. Extrem de fericită, ea le-a dat vestea prietenilor virtuali prin intermediul unei poze publicate pe contul ei de Instagram.

Aceasta s-a fotografiat pe patul de spital cu o brățară la mână pe care erau notate toate informațiile. „Nu am mai avut răbdare, așa că astăzi a avut loc prima noastră întâlnire”, a mai scris Larisa alături de imagine.

De asemenea, în urma mesajelor cu felicitări pe care le-a primit în mediul online, proaspăta mămică a mai revenit cu o serie de detalii.

„Da, am născut o fetiță perfectă! Am primit foarte multe mesaje la care voi răspunde imediat cum încep să mă simt mai bine deoarece am nevoie de odihnă pentru a mă recupera mai rapid. Totul a decurs minunat, au fost emoţi la cote maxime!! Mulțumesc pentru toate gândurile bune, revin cu vești”, a scris

Cu doar câteva ore înainte de a naște, Larisa publica pe rețelele sociale un story în care apărea alături de soțul ei și a dezvăluit că se aștepta să nască deși mai avea aproape o săptămână până la termen.

„Oare să fie ultima plimbare în doi?”, a scris aceasta.

Într-o altă postare recentă, Ispita Lala de la Insula Iubirii dezvăluia că este pregătită deja pentru venirea micuței Hazel pe lume. Tinerii părinți au pregătit din timp și camera fiicei lor, perfectă pentru o fetiță, în culori roz pastel, caldă și cu un pătuț cu baldachin.

Cum a ales Ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 numele inedit pentru fiica ei

Lala a dezvăluit că se pregătește să devină mamă, la începutul lunii noiembrie 2024. Aceasta era însărcinată în 21 de săptămâni la acel moment, însă nu a avut o saricină ușoară.

Fosta ispită de la Insula Iubirii s-a confruntat cu probleme. Pe lângă schimbările legate de aspect, care îi dau mari bătăi de cap, Lala se suferă și din cauza durerilor, care aproape că nu o lasă să se dea jos din pat.

„Acel moment când ai 21 de săptămâni și te gândești că mai ai încă atât, tenul tău arată tragic, deja devii un pătrat de la kilogramele în plus, ai întâmpinat toate simptomele nasoale ale unei sarcini, ai dureri peste tot de nu îmi vine să te ridici din pat, și asta doar superficial spus”, a mărturist Larisa Mârtan într-o postare pe rețelele de socializare.

Aceasta are și trombofiie, astfel că, pe parcursul sarcinii, a fost nevoită să își facă injecții. De asemenea, ea a mărturisit că nu îi plac deloc.

În ciuda acestor probleme, Lala a avut o sarcină normală și sănătoasă. „Am fost atât de fericită încât nici nu am putut să țin secret și i-am spus direct și iubitului meu, că noi inițial voiam să facem gender reveal, dar n-am mai putut. În mai ar trebui să nasc, pe data de 27, dar să vedem cum va fi toată această perioadă, se dezvoltă foarte repede și e posibil să se mai schimbe termenul.

Voi naște prin cezariană, e mult mai sigură și pentru trombofilia pe care o am, e mult mai sigur. „Numele eu l-am ales, nu e neapărat un nume, e o culoare de ochi. E o culoare între căprui și ochi verzi, mi-a plăcut foarte mult cum sună, am zis că dacă o să am o fată, așa o s-o cheme și așa a rămas”, a declarat ea, conform unei surse.