Cine este noua iubită a ispitei Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii sezonul 8. În ce ipostaze s-au pozat împreună

Ispita Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii sezonul 8 iubește din nou.

Ispita Romeo Vasiloni care a făcut furori în sezoanele 7 și 8 de Insula Iubirii a dezvăluit cine este noua lui iubită.

Ispita masculină obișnuiește să fie foarte discret atunci când vine vorba de viața lui personală, dar se pare că de această dată nu s-a mai ferit și a decis să se afișeze alături de noua lui cucerire : o blondă superbă pe care deja o cunoaște toată lumea.

Cine este noua iubită a lui Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii sezonul 8

Romeo formează un cuplu cu Beatrice Albu, finalista iUmor din sezonul 17. Blonda focoasă se pare că l-a cucerit iremediabil pe Romeo care nu se lasă atât de ușor impresionat de domnișoarele din jurul lui, așa cum povestea în aparițiile sale TV.

Din postările lor de pe rețelele de socializare, se pare că cei doi trăiesc acum o frumoasă poveste de dragoste și au postat deja primele imagini în ipostaze tandre.

Ei s-au fotografiat recent într-un peisaj de iarnă chiar de sărbători, zâmbindu-și și sărutându-se în plină stradă.

Romeo a vorbit deschis despre relația cu Beatrice și, deși sunt împreună de puțin timp, el a povestit deja cum s-au cunoscut și cum a început povestea lor, potrivit Spynews.

Ispita masculină de la Insula Iubirii a mărturisit că el și Beatrice se cunoșteau de pe rețelele de socializare, iar ulterior el i-a luat un interviu pentru canalul său de YouTube și atunci s-a aprins scânteia între ei.

„Suntem de puțin timp împreună, dar e foarte intensă povestea. Eu o știam din online și i-am luat un interviu odată, când a luptat ea, am făcut o glumă și i-am zis că o să te fac iubita mea. A fost doar o glumă. Acum vreo trei săptămâni, la o altă gală, m-am trezit cu ea și o prietenă în cameră la mine. A zis că le-a dat colegul meu o cartelă să vină și să se schimbe, după ce venise de pe drum. Acolo am interacționat puțin, parcă s-a aprins ceva. Am tot vorbit, iar acum suntem împreună. Nu se compară cu ce am avut. Eu nu cred în horoscop, dar mi-a zis horoscopul înainte cu o zi că o să găsești o persoană în cel mai neașteptat moment și în cel mai neașteptat loc. Eu nu credeam asta, iar a doua zi s-a întâmplat asta. Ne înțelegem foarte bine. Avem o compatibilitate foarte bună”, a spus Romeo Vasiloni pentru Spynews.

Romeo a povestit că Beatrice a venit însoțită de o prietenă de-a ei la o gală de MMA unde participa Romeo și atunci și-a dat el seama că între ei ar putea fi ceva mai mult decât o simplă prietenie.

Cei doi se bucură acum de începutul unei frumoase povești, trăind din plin emoțiile unei iubiri la început de drum.

