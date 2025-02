Ispita Lala de la Insula Iubirii sezonul, amintiri de acum un an când a plecat în Thailanda. Ea a povestit cum și-a cunoscut sotul

Ispita Lala de la Insula Iubirii sezonul și-a amintit cum se simțea anul trecut pe vremea aceasta, când pleca la filmările pentru Insula Iubirii din Thailanda.

Ispita Larisa Mârtan din sezonul 8 Insula Iubirii a postat pe Insta Story o imagine care i-a apărut acum ca amintire de când a plecat anul trecut pe vremea aceasta în Thailanda, pentru filmările Insula Iubirii.

Ispita Lala, amintiri de la plecarea spre Thailanda de anul trecut pentru filmările Insula Iubirii sezonul 8

Larisa, cunoscut mai mult ca Lala, așa cum îi spun apropiații, a mărturisit că la acea vreme nici măcar nu își imagina cum aveau să se schimbe lucrurile de viața ei. Dacă acum un an pleca drept ispită la Insula Iubirii în sezonul 8, acum este căsătorită și urmează în 3 luni să devină mama unei fetițe.

În februarie 2024, Larisa a postat un mesaj motivațional despre care ea spune acum că nu a fost întâmplător. Citatul este „Ce este menit să se întâmple, se va întâmpla oricum. Universul are metodele sale de a face lucrurile să se întâmple”.

Apoi Lala a început să povestească prin ce perioadă dificilă a trecut ea chiar înainte să plece la filmările pentru Insula Iubirii sezonul 8.

„Asta am postat anul trecut în drum spre aeroport, plecam spre Thailanda... Oh, Doamne, aveam sufletul greu pentru că o parte din mine rămânea aici, eram atât de instabilă emoțional încât nici nu vă dați seama....

Legătura mea cu soțul meu reîncepuse deja cu puțin timp înainte de a pleca în Thailanda însă erau atât de multe obstacole între noi și atât de multe piedici încât amândoi știam că nu o să putem fi niciodată împreună, dar cu toate astea noi tot am continuat să «fim», apoi am ajuns pe insulă unde știți cu toții ce s-a întâmplat, cred că din cauza faptului că eu și soțul meu nu aveam nici o siguranță mi-am găsit alinarea în Thailanda sperând că mă voi întoarce «ca nouă» sufletește, dar nu, ce credeți.

Când am ieșit din emisiune primul meu apel a fost el, soțul meu, în momentul ăla nu mai conta nimeni. Am ajuns acasă și am încercat să o iau de la capăt să mă axez pe mine și să pot trece peste această dragoste imposibilă care era, cu toate că fiecare drum ne aducea împreună, parcă cu mult mult mai multă pasiune și dorință dea nu renunța unul la celălalt...și uite așa am ajuns fix la cuvintele citatului acesta «Universul are metodele sale de a face lucrurile să se întâmple» așa cum noi «ne-am întâmplat» pentru totdeauna”, a scris fosta ispită de la Insula Iubirii.

În prezent, Larisa este foarte mândră de faptul că în curând va deveni mamă și că s-a căsătorit civil cu Radu, bărbatul care o face cea mai fericită.

