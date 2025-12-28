Cum arată tânăra cu care Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii și-a petrecut Crăciunul. Ar putea fi noua lui cucerire

Se pare că Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii sezonul 9 a dat-o uitării pe Ella Vișan. Tânărul s-a pozat alături de o tânără misterioasă chiar în ziua de Crăciun.

Andrei Lemnaru a intrat în centrul atenției odată cu participarea la Insula Iubirii sezonul 9. Tânărul a plecat în Thailanda alături de Ella Vișan, femeia cu care urma să se căsătorească. Deși aveau planuri mari de viitor și sperau la o căsnicie fericită, cei doi n-au mai ajuns în fața altarului.

Concurenții au decis să încheie relația din motive neașteptate. Cea care trebuia să-i devină soție s-a apropiat mult prea mult de o ispită masculină. Teo Costache a cucerit-o pe Ella Vișan cu farmecul său încă din primele zile pe insulă.

De asemenea, tânăra și-a asumat legătura specială pe care o are cu ispita masculină, alegând să se despartă de Andrei Lemnaru. Imaginile văzute la ceremoniile focului l-au luat prin surprindere pe concurent. Acesta nu se aștepta la o astfel de „trădare” din partea iubitei.

Gesturile Ellei Vișan l-au făcut pe concurent să pice în ispită alături de Andrușca. Chiar dacă au simțit o conexiune aparte în Thailanda, cei doi nu au rămas împreună după experiența de la Insula Iubirii.

La bonfire-ul final, Ella Vișan și Andrei Lemnaru au hotărât că este cel mai bine să plece singuri în România. Mai mult, aceștia nu au mai încercat să dea o șansă relației lor, anulând întreaga nuntă care trebuia să aibă loc în luna septembrie a acestui an.

Cum arată tânăra cu care Andrei Lemnaru și-a petrecut Crăciunul

După ce a revenit în țară, Andrei Lemnaru a fost discret în ceea ce privește viața personală. Acesta a preferat să țină unele detalii departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor, însă de curând a uimit prietenii virtuali cu o fotografie neașteptată.

Chiar în perioada sărbătorilor de iarnă, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 9 s-a afișat alături de o brunetă misterioasă. Fotografia publicată pe rețelele sociale a stârnit curiozitatea internauților.

Mulți s-au întrebat dacă Andrei Lemnaru și-a refăcut viața după despărțirea de Ella Vișan, având o nouă cucerire. Cea lângă care a fost văzut tânărul este Andreea Ungureanu, o tânără mămică.

Nu se cunosc prea multe informații despre legătura dintre cei doi, însă există o mulțime de speculații pe baza acestui subiect. Unii cred că superba brunetă ar putea fi noua lui iubită. Un lucru este cert, aceștia s-ar potrivit de minune.

Imaginea cu cei doi poate fi văzută aici.

Prietenii virtuali speră că Andrei Lemnaru a reușit să lase trecutul în urmă și să își găsească fericirea alături de o altă femeie. Se speculează că și tânăra alături de care fostul concurent de la Insula Iubirii s-a lăsat pozat s-ar fi despărțit recent de tatăl copilului său, potrivit cancan.ro.

Un lucru este cert, Andreea Ungureanu este de o frumusețe deosebită și ar fi putut să-l cucerească pe Andrei Lemnaru.