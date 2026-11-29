Oana Monea, fosta ispită de la Insula Iubirii, a făcut declarații surprinzătoare despre planurile sale de viitor. Deși trăiește o poveste de dragoste alături de Alex, cu care își dorește să își cumpere o casă, vedeta nu vrea să se căsătorească și nici nu se vede în rolul de mamă.

Oana a explicat ce anume o sperie și cum au influențat-o experiențele dificile prin care a trecut de-a lungul vieții.

De ce Oana Monea de la Insula Iubirii nu vrea să se căsătorească

Oana Monea și iubitul ei, Alex, au decis să își mai acorde o șansă, după ce, la un moment dat, se despărțiseră. Acum, cei doi își doresc să facă un pas important și să cumpere o locuință împreună. Cu toate acestea, căsătoria nu se numără printre planurile fostei ispite de la Insula Iubirii.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru www.SpyNews.ro, Oana Monea a explicat că nu ar avea nimic împotriva unei cereri în căsătorie, însă nu își dorește să ajungă în fața ofițerului de stare civilă. Fosta ispită a recunoscut că ideea căsătoriei a speriat-o întotdeauna, deși părinții ei sunt căsătoriți și nu consideră că ar fi fost influențată de experiențele din familie.



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„Mi-e frică de căsătorie”, a recunoscut Oana Monea pentru SpyNews.ro. Aceasta spune că nu își dorește să fie legată de partener printr-un act. Se gândește inclusiv la posibilitatea ca relația să nu mai funcționeze la un moment dat și preferă să nu fie nevoită să treacă printr-un divorț.

Oana Monea a dezvăluit de ce nu își dorește să devină mamă

Fosta ispită de la Insula Iubirii a vorbit și despre un alt subiect sensibil: maternitatea.

Oana Monea a mărturisit că, deși în trecut își spunea că va deveni mamă la 30 sau la 35 de ani, a realizat că amână această decizie pentru că, în realitate, nu simte că își dorește un copil.

Vedeta susține că nu există probleme medicale care să o împiedice să devină mamă. Ceea ce o sperie este responsabilitatea pe care ar avea-o față de un copil și faptul că nu l-ar putea feri de toate dificultățile vieții: „Mi-e teamă să nu sufere”, a declarat Oana Monea, potrivit www.SpyNews.ro.

Fosta ispită a explicat că a trecut prin numeroase experiențe dificile, despre care a preferat să nu vorbească public. Tocmai aceste momente au făcut-o să privească diferit ideea de a aduce un copil pe lume. Oana spune că nu ar vrea ca un copil al său să treacă prin suferințele pe care le-a cunoscut ea.

Oana Monea își dorește să se pună pe primul loc

În același interviu, fosta ispită a recunoscut că își dorește să se bucure de viață și să își ofere lucrurile de care poate nu a avut parte în trecut. Oana Monea consideră că, după experiențele dificile prin care a trecut, este momentul să se concentreze asupra propriei fericiri. Aceasta nu exclude că unii oameni ar putea considera egoistă alegerea ei, însă spune că nu mai vrea să facă sacrificii și își dorește să trăiască viața pe care a visat-o.

În prezent, Oana Monea și Alex își continuă relația și au planuri pentru achiziționarea unei locuințe, însă fosta ispită de la Insula Iubirii nu consideră că o căsătorie sau venirea pe lume a unui copil sunt pași obligatorii într-un cuplu.