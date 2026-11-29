Prințul Marco a izbucnit în lacrimi și i-a făcut o declarație emoționantă de dragoste soției sale, Bianca Ghiurcă, chiar în fața ispitei Gabriella, la Insula Iubirii.

Momente emoționante la Insula Iubirii! Prințul Marco nu și-a mai putut stăpâni lacrimile atunci când a vorbit despre Bianca Ghiurcă. Deși a recunoscut că are sentimente pentru ispita Gabriella, concurentul a mărturisit că soția lui ocupă cel mai important loc în viața sa.

Ce a spus Prințul Marco despre soția sa, Bianca Ghiurcă

Experiența de la Insula Iubirii l-a pus pe Prințul Marco în fața unor situații dificile. Concurentul s-a apropiat de ispita Gabriella și a recunoscut că a dezvoltat sentimente pentru ea. Mai mult, acesta a mărturisit că s-a îndrăgostit de Gabriella și că nu poate să ascundă acest lucru.

Cu toate acestea, Marco a vorbit și despre relația cu soția sa. În timpul discuției, el a explicat cât de mult o iubește pe Bianca și cât de importantă este aceasta pentru el. Concurentul a fost emoționat atunci când a făcut declarația, mai ales că totul s-a întâmplat în prezența ispitei Gabriella.

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Marco a recunoscut că Bianca a reușit să îl surprindă prin felul în care a gestionat situațiile din cadrul emisiunii. El a observat o schimbare în comportamentul ei și a apreciat maturitatea de care a dat dovadă.

„Eu pe Bianca o iubesc cel mai mult. Este mai presus decât tot în viața mea. Și mai presus decât mine. Și mi-a dovedit că a înțeles problemele pe care le aveam.

Da, uite-te la ea. Chiar a dat dovadă de o maturitate la care eu nu mă așteptam. Chiar a înțeles…”, a spus Prințul Marco.

Declarația concurentului a venit într-un moment delicat, având în vedere că acesta recunoscuse deja că are sentimente și pentru Gabriella. Situația a devenit astfel și mai complicată, mai ales că cele două femei au aflat direct ce simte Marco pentru fiecare dintre ele.

Prin experiența de la Insula Iubirii, Prințul Marco a fost nevoit să își analizeze relația cu Bianca, dar și sentimentele apărute în timpul apropierii de Gabriella. Rămâne de văzut ce decizie va lua concurentul și cum va evolua relația sa cu soția lui după încheierea emisiunii.