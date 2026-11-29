Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au ajuns la ultimul bonfire de la Insula Iubirii. Cei doi soți au dezvăluit dacă au ales să plece împreună sau separat, după experiența din Thailanda.

A venit momentul deciziei finale pentru Bianca Ghiurcă și Prințul Marco, la Insula Iubirii. După apropierea concurentului de ispita Gabriella și toate momentele tensionate din emisiune, cei doi soți s-au reîntâlnit la ultimul bonfire.

Cum au părăsit Bianca Ghiurcă și Prințul Marco Insula Iubirii. Ce au decis cei doi soți la ultimul bonfire

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au luat o decizie importantă la ultimul bonfire de la Insula Iubirii. Deși experiența din Thailanda a scos la iveală momente dificile în relația lor, cei doi soți au ales să plece împreună din emisiune. Decizia a venit după o experiență intensă, care le-a pus căsnicia la încercare și le-a oferit ocazia să își analizeze sentimentele.

La ceremonia finală, Radu Vâlcan i-a întrebat pe cei doi cum vor să părăsească Insula Iubirii: împreună sau separat. Răspunsul Biancăi și al lui Marco a fost clar.

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„Împreună pentru toată viața”, au răspuns cei doi.

Ce au declarat Bianca Ghiurcă și Prințul Marco la ultimul bonfire

După ce au ales să plece împreună, Radu Vâlcan a vrut să afle ce așteptări au de la relația lor și cum văd viitorul după experiența de la Insula Iubirii.

„Împreună pentru toată viața. Ce crezi că urmează pentru restul vieții de acum încolo?”, a întrebat prezentatorul.

Marco a fost optimist și a spus că își dorește ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine.

„O să fie din ce în ce mai bine, cum ne-am dorit mereu”, a declarat acesta.

Bianca a avut însă un răspuns mai rezervat. Ea a lăsat de înțeles că timpul va arăta dacă decizia luată a fost cea potrivită.

„Pot să zic că timpul va dovedi lucruri”, a spus soția lui Marco.

La rândul său, Prințul Marco a vorbit despre iertare și despre sentimentele pe care le are pentru Bianca. Acesta a mărturisit că speră ca soția lui să îl ierte cu adevărat, dar și să își găsească liniștea în urma deciziei de a-i mai acorda o șansă.

„Sper să mă ierte cu adevărat. Sper să se ierte și ea pentru faptul că mă iartă. Și cine iubește nu lasă. Și o fi dificil de înțeles iubirea noastră, dar este foarte mare, cred că cea mai mare. Nu știu cum să o explic”, a mărturisit Marco.

Radu Vâlcan a recunoscut că situația celor doi este una atipică și a subliniat că decizia Biancăi trebuie respectată.

„Ai explicat foarte bine acum. Trebuie să înțeleagă și cei de acasă, pentru că am zis, este o situație atipică”, a spus prezentatorul.

„Da, știm”, a răspuns Bianca.

Radu Vâlcan a continuat și a precizat că alegerea îi aparține Biancăi, iar cei din jur trebuie să o respecte.

„Dar dacă Bianca a ales așa, trebuie să îi respectăm și să-i respecți decizia”, a adăugat acesta.

„Cine dorește, cine nu”, a fost replica Biancăi.

Marco a ținut să precizeze că, din punctul său de vedere, un lucru a fost foarte important pe parcursul experienței de la Insula Iubirii.

„Dar cel mai important e că n-am mințit-o cu nimic”, a declarat el.

La finalul discuției, Radu Vâlcan a revenit asupra schimbărilor prin care a trecut Bianca în timpul emisiunii. Prezentatorul a remarcat evoluția ei personală și faptul că experiența a ajutat-o să se descopere mai bine.

„Cel mai important este că nu ai mințit. Apoi, ceea ce este important pentru Bianca este că a avut o evoluție la nivel personal, ea însăși. Chiar nu o recunosc, adică nu o să o mai recunoască nimeni”, a încheiat Radu Vâlcan.