Prințul Marco i-a făcut o mărturisire neașteptată ispitei Gabriella, chiar în fața soției sale, Bianca Ghiurcă. Concurentul a recunoscut că i-a fost dor de ea și că este îndrăgostit de ambele femei.

Prințul Marco i-a mărturisit ispitei Gabriella că are sentimente pentru ea, chiar în fața soției sale | Antena 1

Momente tensionate la Insula Iubirii! Prințul Marco și ispita Gabriella au vorbit deschis despre sentimentele pe care le-au dezvoltat în timpul emisiunii. În fața Biancăi Ghiurcă, soțul concurentei a recunoscut că s-a îndrăgostit de Gabriella și că i-a fost dor de ea după ce s-au despărțit la dream date. Mai mult, Marco a mărturisit că nu știe cum poate fi îndrăgostit de două femei în același timp și a explicat ce a găsit la fiecare dintre ele.

Prințul Marco i-a mărturisit ispitei Gabriella că are sentimente pentru ea, chiar în fața soției sale

Momente dificile pentru Bianca Ghiurcă la Insula Iubirii! Prințul Marco a vorbit deschis despre sentimentele pe care le are pentru ispita Gabriella, chiar în fața soției sale.

În timpul discuției, Gabriella a explicat cum a început totul între ea și Prințul Marco. La început, cei doi au avut parte de un simplu flirt, însă, pe măsură ce au petrecut mai mult timp împreună, lucrurile s-au schimbat.

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Ispita a mărturisit că sentimentele au devenit mai puternice în timpul întâlnirii speciale. Atunci, cei doi au reușit să se apropie prin discuții și să descopere lucruri unul despre celălalt.

„Observ că Marco mă privește cu teamă. Nu știu din ce motiv. Cred că Bianca nu o să mănânce pe nimeni și, chiar dacă o deranjează, este o realitate pe care trebuie să o înfruntăm.

Dar tu și cu mine am început un fel de flirt, un joc la început. Și, pe parcursul zilelor, ceva ce simțeam în interiorul meu a crescut și cred că sentimentul a fost reciproc.

Dar momentul în care am început să simt totul cel mai intens a fost atunci când am avut întâlnirea noastră specială. Am putut să vorbim, am putut să ne conectăm fără să ne atingem, într-un mod în care nu am mai făcut-o niciodată cu nimeni”, a spus Gabriella.

Marco a confirmat că și el a simțit o apropiere specială în timpul acelei întâlniri. Concurentul a recunoscut că momentul respectiv a avut un impact puternic asupra lui și că nu regretă ceea ce s-a întâmplat între ei.

„Da, pentru mine a fost la fel, în același moment, atunci când s-a întâmplat. Am avut date-ul special și, așa cum a zis ea că a simțit din seara aia ceva mai special, atunci am simțit și eu.

De aceea am și făcut ce am făcut și am zis de multe ori că nu regret nimic.

Dar ea știe. Eu, după ce am văzut bonfire-ul acela cu Bianca, am avut un duș rece, așa cum ți-am zis. Și ți-am explicat cât de mult o iubesc pe Bianca și cât de mult valorează pentru mine și cât de mult a valorat acel bonfire pentru mine.

Și ți-am zis că m-a trezit la realitate să fac un pas înapoi”, a mărturisit Prințul Marco.

Marco a recunoscut că i-a fost dor de Gabriella după dream date

Gabriella a vrut să afle ce s-a întâmplat după ce Marco a văzut imaginile cu Bianca la bonfire. Concurentul i-a explicat că a încercat să păstreze distanța, însă apropierea dintre ei a continuat.

Cei doi au mai dormit împreună după ce Bianca s-a întors de la bonfire, iar Marco a recunoscut că lucrurile s-au repetat. Ulterior, la dream date, acesta a decis să fie mai rezervat și să nu își mai arate atât de mult sentimentele.

„Chiar am făcut un pas înapoi și am mai dormit împreună după ce ea s-a întors de la bonfire-ul cu Bianca. Și acolo s-a întâmplat din nou”, a spus Marco.

„Și, Gabriella, după ce ai plecat din vilă, mi-a fost dor de tine”, i-a spus el.

„Și mie de tine”, a răspuns Gabriella.

Concurentul a explicat apoi că s-a uitat la fotografiile din telefon și s-a gândit la revederea cu Bianca. El a ținut să îi amintească ispitei că i-a vorbit încă de la început despre sentimentele pe care le are pentru soția sa și că nu și-a dorit ca Gabriella să își facă speranțe pentru finalul emisiunii.

Prințul Marco a recunoscut că este îndrăgostit de două femei în același timp

Unul dintre cele mai importante momente ale discuției a fost atunci când Marco a vorbit despre sentimentele sale pentru ambele femei. Concurentul a recunoscut că s-a îndrăgostit de Gabriella, însă a spus că iubirea pentru Bianca nu a dispărut.

Mai mult, acesta a dezvăluit că soția sa l-a întrebat, înainte ca Gabriella să intre, dacă mai este îndrăgostit de ispită. Marco i-a spus că da, pentru că nu a vrut să o mintă.

„Și mi-ai zis că te-ai îndrăgostit de mine”, a spus Gabriella.

„Da”, a confirmat Marco.

„Și am zis și eu. Și cum poți să te îndrăgostești de două femei în același timp?”, a întrebat ispita.

„Nu știu. Încerc să-mi dau o explicație. Bianca m-a întrebat acum, înainte să intri, dacă încă sunt îndrăgostit de tine. I-am zis că da. Nu pot să mint”, a recunoscut Prințul Marco.

Gabriella a vrut să înțeleagă cum poate el să rămână alături de o femeie pe care spune că o iubește, în timp ce are sentimente și pentru altcineva.

Marco a încercat să explice că fiecare dintre cele două femei îi oferă o formă diferită de iubire. Potrivit acestuia, apropierea de Gabriella i-a adus ceva ce simțea că îi lipsea în relația cu Bianca.

„Pentru că iubirea există în multe forme, Gabriella. Tu mi-ai dat o formă de iubire frumoasă care îmi lipsea de la Bianca.

În același timp, Bianca are multe forme de iubire pe care mi le dă și mi le-a dat de-a lungul timpului. Și felul ei de a fi acum, așa aici lângă tine, este încă o formă de iubire pe care nu știu cum să o explic”, a încheiat Prințul Marco.