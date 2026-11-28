Prințul Marco a izbucnit în lacrimi la Insula Iubirii, după ce Bianca Ghiurcă a văzut imaginile cu el și ispita Gabriella. Ce i-a spus soției sale în timpul confruntării de la bonfire?

Momente tensionate la Insula Iubirii! Prințul Marco nu și-a mai putut stăpâni emoțiile în momentul în care Bianca Ghiurcă a văzut imaginile cu el și ispita Gabriella. Concurentul a izbucnit în lacrimi și a încercat să îi explice soției sale ce simte. Deși a recunoscut că s-a îndrăgostit de Gabriella, Marco i-a transmis Biancăi că ea rămâne cea mai importantă persoană din viața lui.

Prințul Marco a izbucnit în lacrimi când Bianca Ghiurcă a văzut imaginile cu el și ispita Gabriella: „Eu te iubesc pe tine”

Momente pline de emoție la Insula Iubirii! Prințul Marco a ajuns față în față cu soția sa, Bianca Ghiurcă, la ultimul bonfire. Cei doi au discutat despre apropierea concurentului de ispita Gabriella.

Întrebat de Radu Vâlcan dacă este îndrăgostit de Gabriella, Marco a recunoscut că are sentimente pentru ea. Răspunsul său a luat-o prin surprindere pe Bianca, care a vrut să știe ce mai reprezintă ea pentru soțul său.

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Concurentul i-a spus că este totul pentru el, însă a recunoscut că experiența trăită alături de ispită l-a făcut să simtă lucruri pe care nu le poate ignora.

Prințul Marco a recunoscut că s-a îndrăgostit de ispita Gabriella

La întâlnirea cu Radu Vâlcan, Prințul Marco a fost întrebat direct dacă s-a îndrăgostit de Gabriella. Concurentul nu a încercat să ascundă ceea ce simte și a recunoscut că între el și ispită s-a format o legătură specială.

Mărturisirea nu a fost deloc ușor de primit pentru Bianca Ghiurcă. Soția lui a vrut să înțeleagă ce loc mai ocupă în viața lui, mai ales după tot ce s-a întâmplat în Thailanda.

„Ești totul pentru mine”, i-a spus Marco.

Bianca a reacționat și a mărturisit că întreaga situație o face să se simtă mințită. Ea a adus în discuție și sentimentele Gabriellei, despre care consideră că ar putea fi, la rândul ei, afectată de această situație.

„E ca și cum au mințit și pe mine, și pe ea”, a spus Bianca.

Marco a explicat apoi de ce nu poate nega apropierea de Gabriella. Acesta a recunoscut că a trăit momente frumoase alături de ispită și că nu a simțit că a fost presat să facă anumite lucruri.

„Păi da. Aș fi mințit dacă aș zice invers, pentru că am trăit foarte multe lucruri simple. Și ea nu m-a forțat cu nimic. Și eu nu știu acum dacă e ceva care durează și mâine sau eu m-am îndrăgostit de povestea pe care am trăit-o, pe care am văzut-o cu ochii mei”, a explicat Prințul Marco.

Ce a spus Bianca Ghiurcă despre relația cu soțul ei

Discuția dintre cei doi a continuat, iar Radu Vâlcan a adus în atenție un alt subiect important din relația lor. Prezentatorul i-a amintit Biancăi că, în trecut, aceasta spunea că are nevoie de control pentru a se simți liniștită.

Concurenta a recunoscut că a avut această impresie înainte de a ajunge în Thailanda. Experiența de la Insula Iubirii a făcut-o însă să privească lucrurile diferit.

Bianca a explicat că, atunci când era acasă, avea impresia că dacă îl controlează pe Marco poate avea mai multă siguranță în relație. În emisiune, însă, a înțeles că lucrurile pot sta cu totul altfel.

„Da, asta credeam eu. Asta îmi induceam eu acasă să cred, că dacă îl controlam pe el, eu eram mai liniștită. Aici, neavând control asupra lui, am învățat că trăiești mai bine fără control, ești mai liniștită”, a mărturisit Bianca.

Confruntarea de la ultimul bonfire a scos la iveală sentimente și nemulțumiri pe care cei doi le-au avut de-a lungul relației. Pentru Bianca, imaginile cu soțul ei și Gabriella au fost greu de urmărit. Pentru Marco, experiența din Thailanda a venit cu sentimente pe care a ales să le recunoască în fața partenerei sale.