Prima reacție a Cristinei Rotaru, după acuzațiile dure făcute de Andrei Rotaru, fostul ei soț! Ce a dezvăluit

Cristina Rotaru a avut prima reacție după dezvăluirile făcute de Andrei Rotaru, fostul ei soț. Descoperă ce a anunțat fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Nu mai este o noutate faptul că în căsnicia Cristinei și a lui Andrei Rotaru au existat, de-a lungul timpului, numeroase neînțelegeri. După participarea la Insula Iubirii, cei doi au divorțat, însă au continuat să trăiască împreună, încercând să își mai dea o șansă.

Recent, Andrei Rotaru a făcut acuzații dure la adresa soției sale. Descoperă care a fost prima reacție a concurentei de la Insula Iubirii, după ce a aflat ce a putut să spună fostul partener despre ea.

Prima reacție a Cristinei Rotaru, după acuzațiile dure de Andrei Rotaru. Ce a dezvăluit

Recent, cei doi s-au despărțit și Andrei Rotaru chiar a făcut anumite acuzații dure la adresa soției sale. După o relație de 12 ani și o căsnicie de 5, cei doi s-au despărțit definitiv. Andrei Rotaru susține că a fost luat prin surprindere, fiindcă nu a știut de ruptură. Într-un interviu acordat de curând celor de la cancan.ro, fostul concurent a făcut acuzații dure la adresa Cristinei, spunând că l-a blocat-o pe toate conturile posibile pentru ca el să nu știe ce face ea.

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Mai mult decât atât, acesta a declarat: „Sunt obligat să-mi repar viața, fiindcă nu m-am așteptat să fiu aruncat cu hainele în stradă, să fiu blocat pe toate platformele și pe numărul de telefon de iubita sau fosta soție, ce era. Nu aveam niciun gând să ne despărțim”.

Acesta a povestit că au fost în vacanță în Bali și „el nu prea a băgat-o în seamă în ultimele tre săptămâni”. Ulterior, femeia l-a dat dispărut. Tot în cadrula aceluiași interviu, Andrei Rotaru a făcut acuzații dure la adresa fostei soții, spunând că l-a tratat ca pe un sclav: „Ea voia doar să fie ea pe primul plan și atât. Andrei să fie fotograf, Andrei să fie videograf și așa mai departe. Andrei era doar pe post de sclav. Andrei era sclavul și atât. 12 ani de zile. Ce a oferit ea în relație, în afară de faptul că a fost? A fost și atât”.

După acuzațiile apărute, Cristina Rotaru nu a rămas deloc indiferentă, ci a reacționat imeidat și a lămurit anumite lucruri în cadrul unui mesaj publicat prin intermediul unui InstaStory:

„Azi am primit mai multe telefoane din partea presei și am fost informată de oameni dragi despre declarațiile și interviul acordat recent de Andrei. Le-am citit. Respect dreptul fiecărei persoane de a-și spune povestea și de a-și exprima propria perspectivă asupra unei relații. În același timp, nu mă regăsesc în multe dintre afirmațiile făcute despre mine și despre cei 12 ani trăiți împreună. Aș putea răspunde punct cu punct. Aș putea vorbi și despre lucrurile care lipsesc din această versiune a poveștii. Însă aleg să nu fac asta acum. Am observat și numeroase afirmații care se contrazic, motiv pentru care aleg să nu răspund emoțional și să nu transform o experiență de viață într-un schimb public de replici. Dacă va exista un moment în care voi considera necesar să vorbesc, o voi face calm, asumat și cu respect față de adevărul pe care l-am trăit. Până atunci să mă vindec și aleg respectul față de mine însămi. Nu voi participa la circ”, a fost mesajul complet neașteptat transmis de Cristina Rotaru, fostă concurentă la Insula Iubirii, după acuzațiile dure făcute de fostul ei soț.