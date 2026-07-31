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Mesajul plin de semnificație transmis de Ema Oprișan, înainte de Insula Iubirii - Reuniuni! În ce ipostază a fost filmată

Emma Oprișan și-a surprins urmăritorii de pe Instagram cu un mesaj complet neașteptat și plin de semnificație, chiar înainte de show-ul Insula Iubirii - Reuniuni! Descoperă în ce ipostază s-a fotografiat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 14:56 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 19:31
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Descoperă ce mesaj a transmis Ema Oprișan înainte de Insula Iubirii - Reuniuni | Antena 1
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Chiar înainte de difuzarea episodului în care apare, din emisiunea Insula Iubirii - Reuniuni, Ema Oprișan nu doar că s-a lăsat pozată într-o ipostază neașteptată, dar a și ales să transmită un mesaj plin de semnificație. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba.

Mesajul plin de semnificație transmis de Ema Oprișan, înainte de Insula Iubirii - Reuniuni! În ce ipostază a fost filmată fosta soție a lui Răzvan Kovacs

Vă reamintim faput că în luna aprilie a ieșit la iveală faptul că Ema Oprișan și Răzvan Kovacs s-au despărțit, iar el a fost văzut în compania unei foste concurente de la Insula Iubirii, Ella Vișan. Relația lor nu a durat mult și fostul concurent din Thailanda și-a încercat norocul în iubire alături de o altă femeie. Nu același lucru se poate spune despre Ema Oprișan, care și-a afișat în mediul online doar viața de familie, alături de cei doi copii ai săi, păstrând totuși discreția cu privire la o posibilă relație.

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Recent, Ema Oprișan și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe Instagram atunci când a ales să transmită un mesaj neașteptat, înainte de difuzarea episodului de la Insula Iubirii - Reuniuni, în care apare ea și fostul ei soț, Răzvan Kovacs.

„Viața m-a doborât de multe ori…dar nu știa că, de fiecare dată când cad, în mine se naște o femeie și mai greu de învins. 🤍”, a fost mesajul transmis de brunetă, prin care a dorit să arate faptul că divorțul și numeroasele situații dificile prin care a trecut de-a lungul timpului au făcut-o mult mai puternică.

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Tot recent, Ema a publicat imagini cu ea într-o zonă de muntă, semn că s-a bucurat de o vacanță.

„Pentru că iubirea nu începe atunci când găsești perfecțiunea. Începe când găsești omul cu care până și nebunia pare o idee bună. Și, sincer… dacă nu râdem până ne dor fălcile și nu ne dăm unul altuia peste cap toate planurile, nici nu știu dacă se pune.

Rămâne de văzut cum se va desfășura confruntarea dintre ea și Răzvan Kovacs, fostul ei soț
#ema #insulaiubirii #mommylife #inlove #allmylove”, a fost mesajul plin de semnificație al Emei Oprișan, semn că nu a încetat să creadă în dragoste.

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Într-una dintre imaginile recente, fosta concurentă de la Insula Iubirii a atras imediat atenția internauților cu silueta sa de invidiat, pusă de minune în evidență de un bikini minuscul ce a încins gradele din termometre.

colaj foto cu ema oprisan sirqazvan kovacs de la insula iubirii

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