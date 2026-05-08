Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând

Francesca Sarao și Cristi Pungă de la Insula Iubirii au anunțat că vor deveni părinți. Primele imagini cu burtica de gravidă au emoționat fanii.

Francesca Sarao și Cristi Pungă se pregătesc să devină părinți. Cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, au împărtășit vestea cu urmăritorii lor din mediul online într-un mod emoționant și spectaculos. Francesca a publicat și un mesaj special pe contul său de Instagram, care a atras rapid mii de reacții.

Într-un cadru de poveste, în centrul vechi din Brașov, cei doi apar întâlnindu-se în Piața Sfatului. După câteva momente în care se privesc emoționați, Cristi coboară în genunchi, iar Francesca își dezvăluie burtica de gravidă. Fostul concurent de la Insula Iubirii îi sărută burtica, iar astfel cei doi confirmă că urmează să devină părinți pentru prima dată.

Alături de imaginile care au strâns rapid mii de aprecieri și comentarii, Francesca a scris și un mesaj simplu, dar plin de emoție.

„Din iubire, o viață s-a născut”, a scris aceasta pe Instagram.

Primele felicitări au venit chiar din partea foștilor concurenți și a ispitelor din emisiune. Cristina Scarlevschi, ispita cu care Cristi s-a înțeles foarte bine în cadrul show-ului, a comentat: „Vai, ce veste frumoasă!”.

Naba Salem, o altă fostă ispită din sezonul 9, a reacționat imediat: „Aaaaaaaaaaaaaaa😍😍😍 adorrrrr😍😍😍 felicitări!!!❤️❤️❤️”.

Și Ana Maria Vaida, ispită în sezoanele 6 și 8, le-a transmis un mesaj emoționant: „Eu mă topesc🥺🥺🥺♥️♥️♥️♥️ felicitări😍😍😍😍”.

Ema Oprișan, fostă concurentă în sezonul 7 al emisiunii, și-a exprimat și ea bucuria în mediul online: „Dumnezeu să vă binecuvânteze familia cu toate darurile Sale și să vă iubiți infinit 🩵🩷”.

La rândul ei, Iustina Loghin a reacționat la postare prin mai multe emoticoane cu inimioare.

Vestea a fost făcută publică și în secțiunea de story a conturilor celor doi. Cristi a postat un colaj cu momente din relația lor, iar ulterior a distribuit videoclipul în care anunțau că urmează să devină părinți.

Francesca Sarao și Cristi Pungă se pregătesc și de nuntă

Cu o relație de peste 10 ani, Francesca și Cristi se pregătesc și pentru un alt eveniment important: nunta. În interviurile acordate după participarea la Insula Iubirii, cei doi au vorbit deschis despre schimbările din relația lor și despre planurile de viitor.

„Apreciez mai mult ce am în viața de zi cu zi și iau totul cu mai multă ușurință. Noi trebuie să avem grijă unul de celălalt și să nu ne mai neglijăm, chiar dacă există și momente dificile. Exact acest lucru s-a schimbat în relația noastră – suntem mult mai atenți unul cu celălalt”, spunea Francesca.

Cei doi au anunțat ulterior și data nunții, publicând un videoclip în mediul online.

„Începem capitolul «pentru totdeauna». 💫 Acceptăm sfaturi, glume și tips & tricks de supraviețuire pentru nuntă 💍”, au scris aceștia.

În videoclip apărea mesajul „Save the date – 22.05.2026”. Acum, povestea lor de iubire trece la un nou nivel, iar Francesca și Cristi așteaptă cu emoție venirea pe lume a primului lor copil.