Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Giulia a recunoscut că nu a fost sinceră în legătură cu relațiile ei cu fetele. Ce i-a mărturisit lui Alexandru

Mireasa, sezon 13. Giulia a recunoscut că nu a fost sinceră în legătură cu relațiile ei cu fetele. Ce i-a mărturisit lui Alexandru

La scurt timp de la logodnă, Alexandru și Giulia din sezonul 13 Mireasa trăiesc o situație extrem de dificilă. Fata a recunoscut că a mințit despre relațiile ei din trecut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 Mai 2026, 15:31 | Actualizat Joi, 28 Mai 2026, 15:36
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Alexandru i-a adus la cunoștință Giuliei ce a aflat de la mama lui și anume că Jade, fosta ei iubită a făcut dezvăluiri despre ea și anume că a avut relații cu mai multe fete și mai mult timp, nu cum a spus ea câteva săptămâni.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Familia lui Alexandru nu este de acord cu logodna lui cu Giulia. Reacția băiatului la cuvintele mamei

Giulia a recunoscut că a mințit! Ce a mărturisit acum despre fostele relații cu femei. De ce nu a vrut să spună adevărul până în acest moment

„Nu am întreținut relații intime cu nicio fată, dar da, au mai fost fete. Au fost vreo 7 luni în care am vorbit și cu ea și cu altă fată. Nu e tot adevărat din ce a spus Jade. E adevărat că am vorbit cu ea și cu altă fată, dar nu am avut relații intime. Au fost atingeri, săruturi, dar relații intime eu nu am avut. Atunci vorbeam cu fete, dar și cu băieți. Exploram. Nu am vrut să-ți spun adevărul pentru că m-am gândit la familia ta, la familia mea, nu am vrut să te dezamăgesc pe tine”, a spus Giulia.

Giulia a recunoscut că tatuajul de pe gât cu Ema este despre fosta ei iubită și nu despre nepoata sa, așa cum a zis și tatuajul de pe deget cu numele Jade se referă la fosta iubită.

„Pentru mine lucrul ăsta e exagerat. M-ai mințit, a fost o minciună. Ai încercat să ascunzi, dar aici nu se poate. Nu te condamn, este pentru prima dată când eu trec peste o minciună. Dacă eu te iubesc pe tine enorm, asta nu înseamnă că eu n-aș putea pune punct acum”, a spus Alexandru.

Colaj cu concurenții Mireasa
+2
Mai multe fotografii

„E vina mea. Singură mi-am creat situația asta!”, a spus Giulia în live.

Mireasa, sezon 13. Familia lui Alexandru nu este de acord cu logodna lui cu Giulia. Reacția băiatului la cuvintele mamei... Mireasa, sezon 13. Bianca și Dorian s-au despărțit. Cum au decis să pună punct relației: „Chiar nu voiam să se ajungă aș...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce dobândă îi plătea Gigi Becali lui Sile Cămătaru. “Când îi dădea înapoi, banii veneau mototoliți, rupți, unii falși!” Ce dobândă îi plătea Gigi Becali lui Sile Cămătaru. &#8220;Când îi dădea înapoi, banii veneau mototoliți, rupți, unii falși!&#8221;
Observatornews.ro Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp
Antena 3 „Felicitări, România”. Mesajul Comisiei Europene după ce un castel din țara noastră a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu „Felicitări, România”. Mesajul Comisiei Europene după ce un castel din țara noastră a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu
Comentarii


Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
Citește și
Premieră în sezonul Mireasa. Meciul Iubirii: prima logodnă a avut loc!
Premieră în sezonul Mireasa. Meciul Iubirii: prima logodnă a avut loc!
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Roxana a părăsit temporar competiția. Care este motivul și de ce a plâns Amalia
Mireasa, sezon 13. Roxana a părăsit temporar competiția. Care este motivul și de ce a plâns Amalia
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au mutat, sub prelata din curte
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!”
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!” BZI
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate Jurnalul
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe Observator
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x