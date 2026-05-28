Mireasa, sezon 13. Giulia a recunoscut că nu a fost sinceră în legătură cu relațiile ei cu fetele. Ce i-a mărturisit lui Alexandru

La scurt timp de la logodnă, Alexandru și Giulia din sezonul 13 Mireasa trăiesc o situație extrem de dificilă. Fata a recunoscut că a mințit despre relațiile ei din trecut.

Alexandru i-a adus la cunoștință Giuliei ce a aflat de la mama lui și anume că Jade, fosta ei iubită a făcut dezvăluiri despre ea și anume că a avut relații cu mai multe fete și mai mult timp, nu cum a spus ea câteva săptămâni.

Giulia a recunoscut că a mințit!

„Nu am întreținut relații intime cu nicio fată, dar da, au mai fost fete. Au fost vreo 7 luni în care am vorbit și cu ea și cu altă fată. Nu e tot adevărat din ce a spus Jade. E adevărat că am vorbit cu ea și cu altă fată, dar nu am avut relații intime. Au fost atingeri, săruturi, dar relații intime eu nu am avut. Atunci vorbeam cu fete, dar și cu băieți. Exploram. Nu am vrut să-ți spun adevărul pentru că m-am gândit la familia ta, la familia mea, nu am vrut să te dezamăgesc pe tine”, a spus Giulia.

Giulia a recunoscut că tatuajul de pe gât cu Ema este despre fosta ei iubită și nu despre nepoata sa, așa cum a zis și tatuajul de pe deget cu numele Jade se referă la fosta iubită.

„Pentru mine lucrul ăsta e exagerat. M-ai mințit, a fost o minciună. Ai încercat să ascunzi, dar aici nu se poate. Nu te condamn, este pentru prima dată când eu trec peste o minciună. Dacă eu te iubesc pe tine enorm, asta nu înseamnă că eu n-aș putea pune punct acum”, a spus Alexandru.

„E vina mea. Singură mi-am creat situația asta!”, a spus Giulia în live.