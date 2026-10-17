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Prințul Marco și ispita Gabriella, discuție cu subînțelesuri la Insula Iubirii. Ce i-a spus: „Pot să mă comport ca un diavol”

Prințul Marco și ispita Gabriella au fost filmați în timp ce poartă discuții îndrăznețe. Descoperă ce i-a spus tânărul, fără pic de reținere, în ediția din 17 octombrie 2026 a emiisunii Insula Iubirii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 20:56 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 20:56
Descoperă ce s-a aflat în ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii | Antena 1
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Nu mai este o noutate faptul că Prințul Marco se simte din ce în ce mai apropiat de ispita Gabriella Barbu. În ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, camerele de filmat din vila băieților i-au surprins în timp ce poartă o discuție cu subînțelesuri. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Prințul Marco și ispita Gabriella, discuție cu subînțelesuri la Insula Iubirii. Ce i-a spus, în ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii

În ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, concurenții au avut parte de o surpriză de proporții atunci când o cutie misterioasă a fost adusă în casă. Aceasta conținea un mesaj important de la Radu Vâlcan.

„Bună seara, dragilor! Sper că vă simțiți bine și că v-ați distrat cu măsură aseară în Phuket. La Insula Iubirii, fiecare zi este despre voi, dar fiecare zi vine și cu surprize. Pentru că azi e o zi în care aveți neovie să vă reveniți, am decis să nu mai facem alegeri pentru date-ul următor. Mâine veți avea un nou date, dar este un date diferit. Astăzi nu e nevoie să faceți nicio alegere. Surpriza va fi chiar partenerul, pe care îl veți descoperi direct la date”, a fost premiera anunțată de Radu Vâlcan în show.

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Ulterior, concurenții au părut că devin tot mai gânditori. La un moment dat, camerele au surprins o discuție cu subînțelesuri între Marcu și ispita Gabriella.

„Tu cum vrei să stai? Într-o zi ca asta, când plouă?”, a întrebat Prințul Marco.

„Ești sigur că vrei să îți spun? Ești sigur că vrei să știi?”, a întrebat ispita Gabriella chicotind.

„Eu mă uit la filme. Tu?”, a răspuns concurentul.

„Mie îmi place să fac filme”, a fost replica îndrăzneață a ispitei.

„Gabriella!”, a dojenit-o acesta.

„Tu m-ai întrebat! mi se pare ziua perfectă pentru asta. În piscină...Acolo...Pe masă...Acolo unde e barul...”, au fost vorbele și mai îndrăznețe ale Gabriellei.

„Despre ce vorbești?”, a întrebat-o Prințul Marco.

„Unde mi-ar plăcea să citesc”, a zis bruneta.

Ulterior, concurentul și-a pus niște urechi ascuțite și a spus: „Acum sunt Diavolul. Și mă pot comporta ca un diavol”.

Urmărește clipul video de mai sus ca să vezi ce altceva au mai surprins camerele de filmat în ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce conținea cutia misterioasă care i-a luat prin surprindere pe concurenții de la Insula Iubirii. A fost o premieră în e... Momente de panică la Insula Iubirii! Gongul a sunat, iar flacăra ispitei s-a aprins. Reacțiile concurenților: „Aș muri p...

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