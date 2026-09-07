Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii 2026 se mândresc cu locuința pe care și-au cumpărat-o la Roma. În prezentarea lor realizată înainte de plecarea în Thailanda, Prințul și prințesa au deschis ușa casei lor, iar telespectatorii au putut vedea în ce condiții trăiesc cei doi soți.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă locuiesc la Roma, unde și-au cumpărat o locuință cu care se mândresc. Pe lângă candelabre și alte decorațiuni impunătoare, casa lor este împânzită de obiecte de lux, precum un ceas de perete Rolex, perne Hermès și tapet Gucci.

„Ne-am căsătorit, am cumpărat casa, am reușit să construim din ce în ce mai mult”, a spus Bianca în prezentarea de la Insula Iubirii.

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Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii

Prințul Marco a recunoscut că încă de mic și-a dorit să aibă o casă a lui, în contextul în care părinții nu și-au permis să cumpere o proprietate.

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„Și toate astea de la 0. Părinții mei au fost modești. Au plecat dintr-o situație grea în România. Ei nu au avut o casă și pentru mine a fost un obiectiv foarte mare să obțin ceva ce n-am avut când am fost copil”, a spus Prințul Marco.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă dețin o cafenea în centrul Romei.

„Câteva luni au fost mai grele la început, dar apoi când a început să ne cunoască lumea și să înțeleagă formatul nostru care era un concept nou, dintr-o dată a avut succes și s-a umplut. Au venit fotbaliști, lume importantă, a fost o explozie și ne-am mai deschis câteva locații în colaborare cu alte hoteluri și chiar în ziua de azi continuăm cu aceeași pasiune să facem și mai mult”, și-a descris Prințul Marco afacerea.

Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, în vârstă de 33, respectiv 27 de ani sunt concurenți la Insula Iubirii, sezonul X. Cei doi sunt într-o relație de 10 ani și căsătoriți de 3 ani, fiind cuplul cu cea mai lungă poveste de dragoste din acest an.

S-au cunoscut în Italia și acolo și-au construit o viață împreună. Acum sunt antreprenori și dețin un local de succes, care le permite să-și consolideze planurile pe termen lung. Prima dată când a văzut-o, Bianca lucra într-un bar, iar Prințul Marco a știut că este femeia potrivită pentru el și pentru ceea ce visa.

Motivul înscrierii lor la Insula Iubirii a fost gelozia. Ea vrea să știe tot, el vrea mai multă libertate și să-i demonstreze că trebuie să existe încredere, chiar și în puținele momente când nu sunt împreună.

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