Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, concurenții de la Insula Iubirii sezonul 7, s-au despărțit în urmă cu câteva săptămâni.

Răzvan a fost cel care a făcut anunțul, iar Ema a preferat să fie mai rezervată. El a motivat că a decis să plece din viața Emei și a copiilor lor pentru a le lăsa loc să fie fericiți pentru că el nu se mai putea preface că este bărbatul perfect pentru ea.

Mesajul Emei pentru Răzvan de Ziua Îndrăgostiților

Ema a decis să nu facă prea multe declarații despre despărțire și a motivat că prioritatea ei sunt acum copiii. Ea și micuții ei, Noah și Luna, s-au mutat din casa în care au locuit în Timișoara ca o familie, alături de Răzvan, și au ajuns la București. Ea și cei mici locuiesc acum singuri în Capitală, iar ea se focusează pe bunăstarea și creșterea lor, alegând să fie o mamă singură și să nu apeleze la ajutorul unei bone pentru a-și crește copiii.

De Ziua Îndrăgostiților, Ema a postat pe contul ei de Instagram un reel alături de Noah și Luna în care cei mici îi spuneau lui Răzvan că îl iubesc, semn că ei se acomodează treptat cu faptul că el lipsește din viața lor.

Ema le-a spus copiilor ei că au emoționat-o, iar la descrierea postării ea a adăugat un mesaj cu subînțeles pentru fostul ei partener.

„Iubirea prin toate formele ei. Poate mi-aș fi dorit să fiu indiferentă dar inimioara lor va purta rănile noastre. Așa că m-am gândit să le explic ce am înțeles eu din acest sentiment și cum mi-aș fi dori să fim.

...Pentru el,

„Astăzi nu vreau să le amintesc de ce ne-a durut. Vreau să le amintesc de ce ne-am ales. De începutul nostru.De emoția primelor atingeri.

De promisiunea nerostită că, orice ar fi, vom rămâne unul lângă altul. Viața ne-a schimbat. Ne-a făcut părinți, ne-a obosit, ne-a pus la încercare. Dar dincolo de toate astea, pentru mine tu rămâi omul care îmi liniștește inima. Nu te iubesc pentru că totul e perfect. Te iubesc pentru că, și în imperfecțiune, încă simt că ești al meu… și eu a ta.

Poate azi nu suntem în cea mai ușoară perioadă. Dar eu încă aleg să cred în noi. Încă aleg să te iubesc. Și, indiferent cât de departe părem uneori, în brațele tale e singurul loc unde simt că lumea mea e întreagă.” Aleg iubirea ... nu orgoliu. Cu toate acestea trebuie să îi învăț că exista și povesti de dragoste fără un final fericit care să se termine cu "au trăit fericiți până la adânci bătrâneți " ”, a scris Ema.

Urmăritorii ei au reacționat imediat și au felicitat-o pentru mesajul transmis și atitudinea matură pe care o are față de situația complicată în care se află.

