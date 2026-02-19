Ema Oprișan, din nou alături de Răzvan Kovacs. Imaginea care i-a surprins pe internauți. "Un nou început"

Ema Oprișan este acum o mamă singură și a decis să își crească singură copiii după despărțirea de Răzvan Kovacs.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au apărut din nou împreună, la câteva săptămâni după despărțire. | Antena 1

Ema și Răzvan Kovacs au participat împreună la Insula Iubirii în sezonul 7 și au trecut prin momente dificile atunci Ema a constatat că partenerul ei nu îi este fidel.

Deși imaginile pe care le-a văzut cu Răzvan au fost extrem de dureroase, cei doi au decis să se împace când au ajuns înapoi în România. Ema a aflat atunci că este însărcinată, ea și Răzvan s-au căsătorit și apoi a venit pe lume fetița lor Luna. Ema mai avea un băiețel pe nume Noah dintr-o fostă relație.

Ema, din nou alături de Răzvan după despărțire

Ea și Răzvan au format o familie frumoasă alături de cei doi copii ai lor, dar se pare că reproșurile și compromisurile i-au adus la separare. Răzvan a fost cel care a făcut anunțul despre despărțirea lor și a decis să plece din viața Emei pentru că a spus că ea doar așa ar putea să își găsească cu adevărat fericirea.

Ema a rămas singură cu cei doi copii și a decis să se mute din Timișoara în casa în care a locuit cu soțul ei și să își găsească o nouă locuință în București.

Chiar dacă ea și Răzvan s-au despărțit de câteva săptămâni, se pare că ei petrece în continuare timp împreună atunci când Răzvan vine să îi viziteze pe copii.

Recent, cei doi foști parteneri s-au afișat împreună, alături de Noah și Luna, și au sărbătorit în avans ziua de naștere a Emei.

Ema urmează să împlinească în curând 36 de ani și a decis să sărbătorească în familie, alături de cele mai importante persoane din viața ei, inclusiv Răzvan. Ea a postat o serie de poze în care apare și fostul ei partener, iar descrierea postării i-a derutat pe internauți pentru că pare că Ema dă de înțeles că ea și Răzvan se gândesc la împăcare.

„Azi este o zi ...Intensă, un nou început, un trecut plin de dragoste, un prezent copleșitor dar pregătit să țină piept schimbărilor. O zi care mi-a adus regrete dar și zâmbete pentru că in ciuda tuturor greutăților...am reușit să o petrecem împreună. See you soon 36”, a scris fosta concurentă de la Insula Iubirii pe Instagram.

În secțiunea de comentarii urmăritorii ei i-au transmis cele mai călduroase urări în avans pentru ziua ei de naștere.

