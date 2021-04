Robert Popescu, ispita de la Insula Iubirii, detalii picante din viața amoroasă. Cât de mult s-a schimbat de la ultima apariție TV

Robert Popescu făcea furori în cadrul emisiunii "Insula Iubirii" cu aspectul său plăcut. Timpul a trecut, iar tânărul nu s-a schimbat prea mult de la ultima sa apariție televizată, mai mult decât atât, acesta face ravagii în rândul femeilor cu trupul bine lucrat în sala de sport și cu frumoasele trăsături ale feței.

Fosta ispită a impresionat cu înălțimea, seriozitatea, dar și cu caracterul puternic de care a dat dovadă.

Robert Popescu vorbește despre viața sa amoroasă

Robert Popescu a luat decizia de a aprea din nou pe micile ecrane ale telespectorilor. Ultima sa apariție a fost în urmă cu mult timp, iar de atunci nu s-a mai știut nimic despre viața sa amoroasă. Fosta ispită de la "Insula Iubirii" a venit la Antena Stars să ofere cât mai multe informații despre relațiile sale și viața personală.

Natalia Mateuț a fost cea care a luat inițiativă și i-a pus o întrebare mai picantă despre viața sa amoroasă. Aceasta a primit și un răspuns rapid din parte a invitatului, care a mărturisit că printre cele mai grele momentele ale sale se numără și suferința din dragoste.

"Am făcut foarte multe din dragoste. Am simțit că nu pot să mai trăiesc fără persoana respectivă. Am mai trecut prin chestiile asta, doar că ultima relație m-a terminat, am fost la pământ.", a mărturisit el despe viața sa sentimentală.

Robert Popescu a dezvăluit faptul că ultima sa relație s-a încheiat acum 2 ani și nu crede că ar mai putea să iubească din nou pe cineva la fel de mult. Acesta își dorește o familie și copii, însă nu a găsit momentan persoana respectivă.

Ce meserie are acum Robert Popescu

Întrebat despre cele mai noi schimbări din viața sa, tânărul a vorbit despre sport și cum își menține condiția sa fizică. Acesta a mai mărturisit că ia foarte în serios antrenamentele și stilul de viață sănătos, din acest motiv s-a făcut și antrenor de fitness. Mai mult decât atât, Robert Popescu își etalează trupul de invidiat în cadrul unor concursuri culturism.

"Chiar acum mă pregătesc pentru un concurs de culturism. Îmi place! De 13 ani asta fac și ăsta sunt, cu asta defilez.", a spus el.

Pe lângă pasiunea pe care o are pentru sport, Robert Popescu se împarte între antrenamente și job. Foarte puțini au știu despre el că ocupă o funcție de IT-ist într-o multinațională, lucru de care au rămas surprinși și cei doi prezentatori de la Antena Stars.

"Eu mi-am luat viața ca pe o provocare. Eu așa o văd, pentru mine toată viața mea e o provocare. Trebuie să fac câte mai multe chestii care mă vor ajuta pe mine să acumulez experiență și să simt că am trăit. Am ajuns la IT, din totdeauna mi-a plăcut, încă de când eram mic. Înainte am lucrat în securitate pentru Israel la noi în aeroport, m-am plimbat peste tot, sunt ptegătit fizic și psihic.", a mărturisit el spre job-ul său.