Teo, fosta ispită masculină de la Insula Iubirii, și-a pus fanele pe jar cu cele mai recente imagini din vacanță.

Teo de la Insula Iubirii, imagini fierbinți din vacanță. În ce ipostază s-a pozat fosta ispită masculină | Antena 1/Captură Instagram

Teodor Costache continuă să facă furori în rândul fanelor. Deși experiența din Thailanda s-a încheiat în urmă cu ceva timp, tânărul pare să rămână una dintre cele mai urmărite ispite masculine din cadrul show-ului. Fiecare apariție a sa din mediul online reușește să stârnească valuri de reacții, așa cum s-a întâmplat și cu cele mai recente imagini din vacanță.

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Teo, fosta ispită de la Insula Iubirii, a pus imaginația fanelor pe jar cu cele mai recente imagini din vacanță

Teodor Costache a atras toate privirile după ce a postat pe contul personal de Instagram mai multe imagini din vacanța pe care o petrece în Bodrum, Turcia.

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Bronzat și într-o formă fizică de invidiat, fosta ispită masculină s-a fotografiat la bustul gol, iar ipostaza nu a trecut neobservată în rândul admiratoarelor.

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Odată cu participarea sa la Insula Iubirii sezonul 9, Teo a devenit unul dintre cei mai apreciați bărbați din mediul online. Prima dată a atras atenția în sezonul în care Iustina Loghin și Cornel Luchian și-au testat relația. Apropierea dintre el și concurentă a fost intens comentată.

În sezonul următor, Teodor Costache a revenit în emisiune și a fost unul dintre cei mai apreciați participanți. Apropierea dintre el și Ella Vișan a făcut deliciul show-ului, iar mulți telespectatori au crezut că relația lor va continua și după terminarea filmărilor.

În prezent, fosta ispită masculină pare să profite din plin de timpul liber, păstrând legătura cu fanii prin intermediul imaginilor pe care le postează pe rețelele de socializare. Corpul lucrat la sală și aparițiile atent pregătite îl mențin în atenția publicului, iar admiratoarele mai curajoase îi lasă complimente în secțiunea de comentarii.

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Ce mesaj dur a transmis ispita Teo pentru femeile căsătorite care îi fac avansuri

La un moment dat, Teo Costache a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, lăsând să se înțeleagă că a fost abordat de femei implicate deja în alte relații. Fosta ispită de la Insula Iubirii nu s-a ferit să își expună opinia.

„Nu te supăra că nu ai relație. Unii au și te umplu de inimi la story. Respectați, băi, omul de lângă voi!”, a transmis Teo Costache, pe Instagram, potrivit Cancan.