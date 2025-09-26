Teo Costache, imagini rare alături de familia lui. Iată cum arată cei care i-au dat viață și ce soră superbă are ispita de la Insula Iubirii!

Teo Costache a făcut publice trei fotografii extrem de rare cu familia sa și i-a luat prin surprindere pe toți cei care nu știau ce părinți și ce soră frumoasă are ispita de la Insula Iubirii.

Deși și-a pierdut contul de Instagram, el a continuat să fie activ în mediul online, însă prin intermediul platformei TikTok, acolo unde ține legătura cu toți fanii care l-au urmărit cu sufletul la gură în cele două sezoane de la Insula Iubirii la care el a participat.

Citește și: Ella Vișan, de la Insula Iubirii sezonul 9, a aflat că nu mai poate face copii. Cum a comentat subiectul

Teo obișnuiește să posteze destul de des pe rețelele sociale, însă foarte rar a făcut publice imagini cu familia lui. Acum, se pare că a trecut printr-un moment de slăbiciune, simțind nevoia să îi posteze pe cei mai importanți oameni din viața sa și stârnind zeci de reacții de apreciere în rândul internauților.

Articolul continuă după reclamă

Iată ce familie frumoasă are ispita supremă de la Insula Iubirii!

Cum arată părinții lui Teo Costache de la Insula Iubirii. Sora isptei este de o frumuse e răpitoare

Teo Costache este foarte discret atunci când vine vorba de familia lui. Dacă până acum a reușit să se abțină să posteze fotografii cu cei care i-au dat viață și cu sora lui superbă, se pare că ieri a avut un moment de slăbiciune, în care a simțit că este momentul să le arate aprecierea lui și sub această formă.

El a publicat pe rând câte o fotografie cu fiecare și a ales în fundal o piesă pe care a găsit-o relevantă în acest context, în care se regăsesc următoarele versuri: „Pe primul loc în viața mea va fi doar familia. Eu nu mai sunt supărat”.

Fotografiile au ajuns la aproape 400 000 de vizualizări și la peste 24 000 de aprecieri, iar reacțiile din comentarii nu au întârziat să apară.

„Se văd, niște oameni simpli și care chiar au muncit la viața lor!”, „Felicitări, Teo! Se vede clar că îți iubești părinții și sora! Ești un băiat tare educat și cu mult bun simț! Bravo că nu te-ai lăsat târât în fel și fel de anturaje și de bârfe! Dumnezeu sigur o să îți trimită în viața ta pe cineva care te merită! Ce e al tău e pus deoparte! Să fiți binecuvântați!”, „Ce familie frumoasă ai ! De sora ta nu mai spun că este o superbă ,o frumusețea rară!” sunt doar câteva dintre complimentele utilizatorilor platformei TikTok.

Iată aici imaginile în care Teo apare alături de familia lui

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce s-a întâmplat, de fapt, după ce Teo și Ella au plecat de la bonfire-ul final

Invitat în platoul emisiunii SpyNews TV în urmă cu aproximativ o lună, Teo Costache a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre cel de-al doilea sezon de Insula Iubirii la care a participat în rol de ispită, dar a mărturisit și care a fost reacția părinților lui atunci când au aflat despre decizia sa, luând prin surprindere pe toată lumea.

Mai exact, se pare că ei au primit vestea cu amuzament și că nu au stat în calea fericirii lui:

„Nu au zis nimic. Am o relație open cu ei și chiar au râs” a explicat acesta.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. De ce regretă ispita Teo Costache că a ales să plece cu Ella Vișan la bonfire-ul final