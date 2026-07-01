Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula iubirii – Reuniuni, primele imagini. Cătălin, față în față cu Maria

Insula iubirii – Reuniuni, primele imagini. Cătălin, față în față cu Maria

Fanii emisiunii „Insula Iubirii” vor avea parte de o surpriză înainte de debutul sezonului aniversar cu numărul 10.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Iulie 2026, 14:06 | Actualizat Miercuri, 01 Iulie 2026, 14:09
Insula iubirii – Reuniuni, primele imagini. Cătălin, față în față cu Maria | antena1/chatgpt
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Antena 1 lansează un nou proiect, intitulat „Insula Iubirii – Reuniuni”, în care unii dintre cei mai cunoscuți foști concurenți vor reveni în fața telespectatorilor pentru a povesti cum li s-a schimbat viața după experiența trăită în Thailanda.

Insula iubirii – Reuniuni, primele imagini

Noua producție va avea premiera pe 23 iulie și va putea fi urmărită atât la Antena 1, cât și pe platforma AntenaPLAY. Spre deosebire de formatul clasic, în care cuplurile își testează relația în fața ispitelor, de această dată accentul va fi pus pe ceea ce s-a întâmplat după încheierea filmărilor.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Foștii participanți vor vorbi deschis despre despărțiri, împăcări, noi începuturi și schimbările prin care au trecut după ce camerele de filmat s-au oprit. Telespectatorii vor afla cine a reușit să își salveze relația, cine și-a găsit un nou partener și cine a ales să rămână singur pentru o perioadă.

Printre numele despre care s-a vorbit deja se numără Ella și Andrei, Maria și Marius, dar și Marian Grozavu și Bianca, concurenți ale căror povești au stârnit numeroase reacții în ultimele sezoane.

Revederile nu vor fi lipsite de emoții. Unele conflicte din trecut par să nu fi fost uitate, iar întâlnirea dintre Ella și Andrei este anunțată drept una dintre cele mai tensionate ale noului format. Situația va deveni și mai delicată odată cu apariția lui Teo, ispita alături de care Ella a ales să plece la finalul experienței din Thailanda, decizie care a provocat una dintre cele mai comentate despărțiri din istoria emisiunii.

Cătălin, față în față cu Maria

De asemenea, Cătălin va fi încă o dată față în față cu Maria. Pe lângă mărturisirile participanților, producătorii vor readuce în atenția publicului și unele dintre cele mai virale momente din sezoanele anterioare. Foștii concurenți își vor revedea imaginile și vor comenta, cu sinceritate, reacțiile și deciziile pe care le-au luat atunci, oferind explicații pentru situațiile care au ridicat semne de întrebare în rândul fanilor.

Citește și: Surpriza verii, din 23 iulie, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Cupluri și ispite revin la Insula Iubirii - Reuniuni!

La fel ca în emisiunea originală, Radu Vâlcan va fi gazda întâlnirilor. Prezentatorul a precizat că noul proiect este gândit ca o introducere specială înaintea sezonului aniversar și le va oferi telespectatorilor răspunsuri la întrebările rămase fără explicații după finalele edițiilor precedente.

Potrivit acestuia, decorul va aminti de celebrul bonfire din Thailanda, locul unde concurenții și-au confruntat cele mai dificile emoții. De această dată însă, discuțiile vor avea loc la distanță de experiența din emisiune, iar invitații vor putea privi cu mai multă obiectivitate deciziile pe care le-au luat și felul în care acestea le-au influențat viața. „Insula Iubirii – Reuniuni” completează poveștile care au captivat publicul și arată ce s-a întâmplat cu adevărat după încheierea aventurii din Thailanda.

Surpriza verii, din 23 iulie, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Cupluri și ispite revin la Insula Iubirii - Reuniuni!...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali a votat în Parlament împotriva proiectului fostului coleg, care l-a acuzat că “se bagă prea mult în seamă” Gigi Becali a votat în Parlament împotriva proiectului fostului coleg, care l-a acuzat că &#8220;se bagă prea mult în seamă&#8221;
Observatornews.ro Pericol de nou cod roşu în Bucureşti azi. Capitala şi 25 de judeţe, sub cod portocaliu de la ora 15:00 Pericol de nou cod roşu în Bucureşti azi. Capitala şi 25 de judeţe, sub cod portocaliu de la ora 15:00
Antena 3 Bucureștiul se pregătește pentru un nou dezastru. Au fost chemați pompieri din țară, oamenilor li se cere să nu iasă din case Bucureștiul se pregătește pentru un nou dezastru. Au fost chemați pompieri din țară, oamenilor li se cere să nu iasă din case
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Surpriza verii, din 23 iulie, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Cupluri și ispite revin la Insula Iubirii - Reuniuni!
Surpriza verii, din 23 iulie, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Cupluri și ispite revin la Insula Iubirii - Reuniuni!
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Prima reacție a Cristinei Rotaru, după acuzațiile dure făcute de Andrei Rotaru, fostul ei soț! Ce a dezvăluit
Prima reacție a Cristinei Rotaru, după acuzațiile dure făcute de Andrei Rotaru, fostul ei soț! Ce a dezvăluit
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bucureștiul se pregătește pentru un nou dezastru. Au fost chemați pompieri din țară, oamenilor li se cere să nu iasă din case
Bucureștiul se pregătește pentru un nou dezastru. Au fost chemați pompieri din țară, oamenilor li se cere să... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Nicușor Dan ia în calcul varianta alegerilor anticipate: „Există acest scenariu, dar mi-aș dori să-l evităm!“
Nicușor Dan ia în calcul varianta alegerilor anticipate: „Există acest scenariu, dar mi-aș dori să-l evităm!“ BZI
Funcționarii publici cer retragerea proiectului de lege prin care vor fi amendați dacă solicită documente
Funcționarii publici cer retragerea proiectului de lege prin care vor fi amendați dacă solicită documente Jurnalul
Voi când faceți un copil? - Cum să răspunzi membrilor familiei când te confrunți cu infertilitatea
Voi când faceți un copil? - Cum să răspunzi membrilor familiei când te confrunți cu infertilitatea Kudika
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj Redactia.ro
Pericol de nou cod roşu în Bucureşti azi. Capitala şi 25 de judeţe, sub cod portocaliu de la ora 15:00
Pericol de nou cod roşu în Bucureşti azi. Capitala şi 25 de judeţe, sub cod portocaliu de la ora 15:00 Observator
Înotul în timpul menstruației. Sfaturi practice de la medicul ginecolog
Înotul în timpul menstruației. Sfaturi practice de la medicul ginecolog MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi o bibliotecă acasă care să-l facă pe copil să iubească cititul
Cum să creezi o bibliotecă acasă care să-l facă pe copil să iubească cititul DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x