Fire empatică și plină de umor, Marcel și-a construit o comunitate de fani care l-au urmărit îndeaproape și i-au apreciat atât momentele amuzante, cât și pe cele emoționante, iar acum surprinde telespectatorii cu o nouă apariție pe micile ecrane, în cadrul serialului de la Antena 1.

Marcel Andrei, cunoscut celor de acasă drept Maluma, odată cu participarea la Insula Iubirii, unde a fost una dintre cele mai carismatice ispite masculine, surprinde telespectatorii cu o apariție în serialul original Iubire cu parfum de lavandă, difuzat în fiecare vineri, de la 20.30, la Antena 1.

Marcel a reușit să atragă atenția telespectatorilor încă din primele episoade ale emisiunii, cucerind publicul prin naturalețea și energia sa.

Marcel de la Insula Iubirii, apariție surprinzătoare în serialul original Iubire cu parfum de lavandă. Când va reveni cea mai îndrăgită ispită pe micile ecrane

Fire empatică și plină de umor, Marcel și-a construit o comunitate de fani care l-au urmărit îndeaproape și i-au apreciat atât momentele amuzante, cât și pe cele emoționante, iar acum surprinde telespectatorii cu o nouă apariție pe micile ecrane, în cadrul serialului de la Antena 1.

Articolul continuă după reclamă

După ce a cucerit publicul cu replicile sale memorabile și inconfundabilul său „stil chulo”, Marcel, ispita de la Insula Iubirii, surprinde din nou! De această dată, își face apariția în serialul original „Iubire cu parfum de lavandă”, unde va avea câteva intervenții savuroase, exact așa cum şi-a obișnuit publicul:

”Recunosc că am avut emoții, fiind prima mea experiență de acest gen, dar totul a decurs foarte bine. Atmosfera de pe platou a fost relaxată, echipa extrem de prietenoasă, iar scenariul ușor de urmărit și accesibil. M-am simțit în largul meu și am reușit să mă bucur de această provocare nouă. A fost o experiență diferită față de Insula Iubirii, dar una pe care am acceptat-o cu entuziasm și curiozitate”, povestește el.

Cum va influența apariția sa desfășurarea intrigii și ce surprize îi așteaptă pe telespectatori, aceștia vor afla urmărind cele mai noi episoade din Iubire cu parfum de lavandă, în fiecare vineri, de la 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune: Michaela Prosan, Adi Nartea, Andreea Vasile, Bogdan Albulescu, Magda Catone, Gelu Niţu, Claudiu Istodor, Dan Chişu, Sara Ghimpu, Alexia Caras, Mihai Smarandache, Anca Florescu, Ciprian Teodorescu, Ella Prodan, Maria Ţăpuşă, Juno, Cătălin Gheorghe, Rădiţa Roşu, Eric Aradits, Liliana Hodorogea, Ana Turcu, Alina Florescu, Dima Trofim, Doinita Oancea.