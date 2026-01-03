Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Oana Roman, de urgență la spital cu fiica sa, la 3 dimineața. Ce s-a întâmplat cu Isa: „Din păcate, nu am scăpat”

Oana Roman, de urgență la spital cu fiica sa, la 3 dimineața. Ce s-a întâmplat cu Isa: „Din păcate, nu am scăpat”

Oana Roman a ajuns cu fiica sa de urgență la spital după ce la ora 3 dimineața Isabela a făcut febră mare. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 12:58 | Actualizat Sambata, 03 Ianuarie 2026, 13:11
Galerie
Oana Roman, de urgență la spital cu fiica sa | Antena Stars

Necazurile se țin lanț de Oana Roman. După o perioadă în care fiica ei s-a confruntat cu probleme de sănătate și analize nu tocmai bune, Isabela a acuzat stări și în timpul nopții de 3 ianurie. Oana Roman a ajuns de urgență la spital cu Isa, care a fost diagnosticată cu gripa A.

Citește și: Cu ce problemă de sănătate se confruntă fiica Oanei Roman. Ce a dezvăluit aceasta: „Din păcate…”

Oana Roman, de urgență la spital cu fiica sa, la 3 dimineața

„Din păcate, nu am scăpat de gripă. Isa a făcut febră mare la ora 3 dimineața. S-a confirmat la ea gripa A“

Articolul continuă după reclamă

Finalul anului 2025 a fost unul dificil pentru Oana Roman și fiica sa. Oana Roman a explicat că Isa suferă de rezistență la insulină, o afecțiune care impune monitorizare constantă și analize regulate. Vedeta se asigură că fiica ei duce o viață cât mai echilibrată, însă ultimele rezultate medicale nu au fost deloc încurajatoare.

„La ea, problemele de sănătate s-au declanșat pe fond emoțional (...) Cu toată terapia pe care a făcut-o, nu a reușit să se echilibreze din punctul ăsta de vedere și e un parcurs foarte greu. Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control, la nutriționist. Trebuie să îi cântăresc mâncarea, să aibă un plan foarte bine pus la punct și trebuie să înceapă și un tratament, pentru că afecțiunile sunt multiple”, a declarat Oana Roman, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

Oana Roman a povestit că fiica sa a renunțat la zahăr, că ar eun regim alimentar strict și că îi cântărește mâncarea.

„Azi am fost cu Isa la control. Ea este monitorizată săptămânal de doamna doctor. Azi au ieșit și analizele. Din păcate, nu sunt cele mai bune și are nevoie și de consult endocrinologic. Sunt însă convinsă că, împreună, o scoatem la capăt”, a transmis Oana Roman, pe Instagram în luna decembrie.

Colaj cu Oana Roman
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă, după ce internauții i-au făcut plângere. Care a fost motivul și de ce s-a înfuriat vedeta

Ce mai face și cum arată acum Raluca Lăzăruț, fosta prezentatoare de la Super Bingo Metropolis. Cu ce se ocupă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: &#8220;Odihnește-te în pace, frate!&#8221;
Observatornews.ro Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi" Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Antena 3 El este Nea Miron de la Ferengi, declarat Tezaur Uman Viu după o viață dedicată meșteșugului popular. Lucrează în lemn de 50 de ani El este Nea Miron de la Ferengi, declarat Tezaur Uman Viu după o viață dedicată meșteșugului popular. Lucrează în lemn de 50 de ani
SpyNews Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o...
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați sta dezbrăcați dacă…!”
Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x