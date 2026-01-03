Oana Roman, de urgență la spital cu fiica sa, la 3 dimineața. Ce s-a întâmplat cu Isa: „Din păcate, nu am scăpat”

Oana Roman a ajuns cu fiica sa de urgență la spital după ce la ora 3 dimineața Isabela a făcut febră mare.

Necazurile se țin lanț de Oana Roman. După o perioadă în care fiica ei s-a confruntat cu probleme de sănătate și analize nu tocmai bune, Isabela a acuzat stări și în timpul nopții de 3 ianurie. Oana Roman a ajuns de urgență la spital cu Isa, care a fost diagnosticată cu gripa A.

Oana Roman, de urgență la spital cu fiica sa, la 3 dimineața

„Din păcate, nu am scăpat de gripă. Isa a făcut febră mare la ora 3 dimineața. S-a confirmat la ea gripa A“

Finalul anului 2025 a fost unul dificil pentru Oana Roman și fiica sa. Oana Roman a explicat că Isa suferă de rezistență la insulină, o afecțiune care impune monitorizare constantă și analize regulate. Vedeta se asigură că fiica ei duce o viață cât mai echilibrată, însă ultimele rezultate medicale nu au fost deloc încurajatoare.

„La ea, problemele de sănătate s-au declanșat pe fond emoțional (...) Cu toată terapia pe care a făcut-o, nu a reușit să se echilibreze din punctul ăsta de vedere și e un parcurs foarte greu. Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control, la nutriționist. Trebuie să îi cântăresc mâncarea, să aibă un plan foarte bine pus la punct și trebuie să înceapă și un tratament, pentru că afecțiunile sunt multiple”, a declarat Oana Roman, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

Oana Roman a povestit că fiica sa a renunțat la zahăr, că ar eun regim alimentar strict și că îi cântărește mâncarea.

„Azi am fost cu Isa la control. Ea este monitorizată săptămânal de doamna doctor. Azi au ieșit și analizele. Din păcate, nu sunt cele mai bune și are nevoie și de consult endocrinologic. Sunt însă convinsă că, împreună, o scoatem la capăt”, a transmis Oana Roman, pe Instagram în luna decembrie.

