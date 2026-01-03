Antena Căutare
Dakota Johnson iubește din nou după despărțirea de Chris Martin. Cine e noul bărbat cu care s-a afișat

Dakota Johnson pare că este din nou îndrăgostită, după ce în urmă cu 6 luni s-a despărțit de Chris Martin.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 10:00
Paparazzi de la TMZ au fotografiat-o pe Dakota în prezența unui tânăr în vârstă de 28 de ani. | Profimedia

Dakota Johnson, celebra actriță de la Hollywood, iubește din nou, după despărțirea de Chris Martin, vocalistul trupei Coldplay.

Actrița din filmele Fifty Shades of Grey s-a afișat recent cu un nou bărbat, semn că și-a dat voie să se îndrăgostească după despărțirea de celebrul cântăreț. Ea și Chris Martin au format un cuplu timp de 8 ani, dar au ales să rupă logodna și să meargă pe drumuri separate.

Cu ce bărbat s-a afișat Dakota Johnson la 6 luni după despărțirea de Chris Martin

Actrița Dakota Johnson, în vârstă de 36 de ani, și Chris Martin, solistul trupei Coldplay, în vârstă de 48 de ani, au început să se întâlnească în 2017 și s-au logodit câțiva ani mai târziu.

„Relația lor s-a încheiat de ceva timp, doar că nu au reușit până acum să găsească o modalitate de a o face oficial. Dakota a sperat mereu că vor rămâne împreună, pentru că îl iubea foarte mult pe Chris și îi iubea enorm și pe copiii lui”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

Se pare că despărțirea lor din iunie 2025 nu a fost prima. Dakota și Chris au mai fost despărțiți pentru o scurtă perioadă de timp în 2019, pe fondul speculațiilor că Martin își dorea copii, însă cei doi s-au împăcat la scurt timp.

„Despărțirile nu se întâmplă niciodată peste noapte. S-au tot despărțit și împăcat, iar uneori lucrurile păreau să funcționeze atunci când erau departe unul de celălalt, când lucrau, pentru că lipsa naște dor, dar apoi se reuneau și mici lucruri începeau să se adune, până când și-au dat seama că nu mai sunt potriviți unul pentru celălalt”, a mai declarat aceeași sursă apropiată cuplului.

Dakota a suferit foarte mult după despărțirea de celebrul artist, fiind extrem de atașată și de cei doi copii ai acestuia, Apple și Moses. Între timp, actrița și-a dat timp să se vindece și acum a fost surprinsă în brațele unui nou bărbat.

Paparazzi de la TMZ au fotografiat-o pe Dakota în prezența lui Tucker Pillsbury, un tânăr în vârstă de 28 de ani. Se pare că cei doi au ieșit la cină alături de mai mulți prieteni de-ai lor, dar paparazzi i-au surprins în ipostaze apropiate.

Tucker Pillsbury este cunoscut sub porecla Role Model, fiind un cântăreț american de succes peste hotare. Nici Dakota și nici bărbatul alături de care a fost surprinsă nu au confirmat zvonurile cu privire formarea unui cuplu.

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
